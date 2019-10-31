Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

Документ был подписан накануне. Так, больше всего может подорожать коммуналка в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской республике, Москве (от 5 до 6,5 процента). От 4 до 4,9 процента могут стать выше платежи в Адыгее, Северной Осетии, Республике Алтай, Алтайском крае, Хакасии, Забайкальском крае, Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской области, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Томской областях и ряде других регионов.

На 3,6-3,9 процента могут вырасти тарифы в Башкортостане, Мордовии, Якутии, Чувашии, в Ставропольском крае, Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Курганской, Курской, Ленинградской, Рязанской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге и других регионах. Меньше всего рост ожидается в Ненецком автономном округе (2,4 процента). Как поясняет Разворотнева, общий рост платежа за коммуналку в регионе не должен превышать утвержденную правительством величину. При этом тарифы на различные виды коммунальных ресурсов утверждают региональные службы по тарифам (региональные структуры ФАС).

"Тариф, то есть стоимость конкретного ресурса (воды, газа, электроэнергии), может существенно превышать величину, указанную в распоряжении, в других случаях - быть существенно меньше. Главное, чтобы совокупно они укладывались "в коридор", установленный правительством", - отмечает эксперт.

Если, например, в Тюменской области средний индекс вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержден в размере 4 процентов, то выше общее повышение коммуналки быть не должно.

"На основании постановления правительства от 12 ноября 2018 года введена двухэтапная индексация роста платежа (ранее платеж поднимался только один раз в год, в июле). В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ). В 2020 году рост тарифов в первом полугодии составит 0 процентов, так что мы, фактически, возвращаемся к однократному повышению предельного роста платежей", - добавляет Разворотнева.