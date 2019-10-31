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31.10.2019 17:07
Рубрика: Дороги

Названы новые тарифы на проезд по трассе "Москва - Санкт-Петербург"

Текст: Ольга Игнатова
С 1 ноября начинает действовать новая тарифная сетка для пользователей платной дороги М11. Об этом сообщает оператор трассы - госкомпания "Автодор".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Она коснется только водителей транспортных средств 1-й категории - легковых автомобилей и мотоциклов. Будний тариф действует в рабочие дни - с понедельника по четверг включительно. Тариф выходного дня распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни.

Фото: iStock
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Самый дорогой тариф от Москвы до Санкт-Петербурга будет в выходные и праздники при оплате наличными. Придется заплатить 2020 рублей. Если есть транспондер, то цена поездки составит 1494 рубля.

В будний день стоимость без транспондера 1820 рублей, с транспондером - 1331 рубль.

Стоит обратить внимание на время совершения поездки. Ночной тариф действует в период с 01:00:00 до 05:59:59, дневной - с 06:00:00 до 00:59:59 следующего дня. Таким образом, если поездка совершается в пятницу в интервале с 00:00:00 до 00:59:59, действует тариф четверга, то есть стоимость проезда будет рассчитана по тарифу буднего дня. Временем совершения транзакции считается время выезда с платного участка.

Фото: Минпромторг России
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Новые тарифы не действуют на головном участке трассы М11 из Москвы до Солнечногорска (км 15 - км 58), там тарифы устанавливает концессионер. Также изменения пока не коснутся поездок по новым 7-му и 8-му этапам. Открытый в начале сентября 7-й участок начинается на пересечении М11 с федеральной трассой М10 "Россия" в районе деревни Мясной Бор и заканчивается недалеко от Тосно. Последний - 8-й участок - от пересечения с трассой А-120 до КАД (кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга) - планируется открыть в конце ноября этого года.