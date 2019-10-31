Задержанный за убийство ребенка в НАО состоял на учете в наркодиспансере

Житель Нарьян-Мара, который подозревается в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду, состоял на учете в наркодиспансере, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Правда, в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

- У следствия нет данных о том, что подозреваемый привлекался к уголовной ответственности, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева. - В ближайшее время будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

С минуты на минуту подозреваемого доставят из полиции в Нарьян-Марский межрайонный следственный отдел. Возможно, в ходе допроса станет известно о мотивах совершенного преступления.

Напомним, мужчина с ножом днем 31 октября беспрепятственно проник в здание детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре во время "тихого часа" и убил спящего ребенка.