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31.10.2019 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержанный за убийство ребенка в НАО состоял на учете в наркодиспансере

Текст: Марина Ледяева (Ненецкий АО)

Житель Нарьян-Мара, который подозревается в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду, состоял на учете в наркодиспансере, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

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Правда, в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

- У следствия нет данных о том, что подозреваемый привлекался к уголовной ответственности, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева. - В ближайшее время будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

С минуты на минуту подозреваемого доставят из полиции в Нарьян-Марский межрайонный следственный отдел. Возможно, в ходе допроса станет известно о мотивах совершенного преступления.

Напомним, мужчина с ножом днем 31 октября беспрепятственно проник в здание детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре во время "тихого часа" и убил спящего ребенка.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар
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