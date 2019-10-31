В НАО после убийства ребенка проверят все детские учреждения

В Ненецком округе в срочном порядке проверят обеспечение безопасности во всех детских учреждениях. Об этом распорядился губернатор региона Александр Цыбульский.

- На данный момент известно, что сотрудник охранного агентства, которое обеспечивает безопасность в детском саду, где произошла трагедия, дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Поэтому мы проверим все детские учреждения на предмет безопасности, - сообщил Александр Цыбульский.

Губернатор НАО также заверил, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая поддержка.

Трагедия в нарьян-марском детском саду "Сказка" произошла во время "тихого часа": мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в спальню на третьем этаже и убил ножом шестилетнего мальчика. По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете в наркодиспансере в связи с хроническим алкоголизмом.