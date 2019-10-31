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31.10.2019 11:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

"Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.

Известно, что двухэтажный скорый поезд под № 28 Москва - Симферополь будет отправляться из Москвы в 23 часа 45 минут. Он проследует через Рязань, Лиски, Ростов, Тамань, Керчь, Джанкой и прибудет в Симферополь в 8 часов 50 минут. Общее время в пути - 33 часа 5 минут, из которых собственно по полуострову поезд будет идти около пяти часов. Все дело в том, что строительство прямой железнодорожной ветки Владиславовка - Симферополь еще только обсуждается, и чтобы попасть в столицу полуострова, составы проследуют через север Крыма, станцию Джанкой.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Из столицы Крыма поезд № 27 будет отправляться в 18 часов 20 минут и прибудет в Москву в 5 часов 10 минут. Путь займет 34 часа 50 минут.

Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут. Он будет отправляться из Петербурга в 14 часов, а прибудет в Севастополь в 9 часов 25 минут. Обратный рейс - отправление в 15 часов 55 минут, а прибытие в Петербург - 10 часов 20 минут.

На первых порах по Крымскому мосту будут курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. В дальнейшем Крымский мост сможет пропускать в течение суток в обоих направлениях 65 пар поездов: 45 пассажирских и 20 грузовых. Среди назначенных поездов будут составы в Кисловодск, Мурманск и Екатеринбург.

Ранее к открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту Росимущество приобрело для КЖД 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов. Некоторые из них уже прибыли на станции назначения. Поезда дальнего следования пойдут по Крымскому мосту в декабре.

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