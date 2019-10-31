Новости

В Москву вернется октябрьское тепло 13:21
В Петербурге умер экс-участник группы Billy's Band Антон Матезиус 13:17
Пьяный волгоградец убил жену и тещу 13:15
Стало известно о радиационном фоне в Приморье после запуска ракет в КНДР 13:13
Назван владелец скандального стакана из "Игры престолов" 13:09
Переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие 13:07
"Роскосмос" изготовит еще два "Союза" из-за проблем с кораблями США 13:02
Зачем японские компании требуют от соискателей бросить курить 13:01
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети 13:00
Видео: Китайские конкуренты Toyota Highlander едут в Россию 13:00
Минобразования Коми подключилось к проверке смерти ребенка в детсаду 12:58
Лукашенко сменил руководство СК в областях и Минске 12:54
В янтаре обнаружена птица с зубами возрастом 100 миллионов лет 12:50
Жительница Волгограда бросила новорожденного ребенка на улице 12:47
Врачи рассказали, можно ли обрабатывать раны водкой 12:45
В Перми при строительстве зоопарка похищено 1,8 миллиарда рублей 12:41
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов 12:39
В Тюмени разработали уникальный "зрачок" для жидких линз 12:23
В Перми полиция сняла с поезда сбежавшую из Тюмени девочку 12:12
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра 12:09
Балтийский флот получил новейшие комплексы "Тор-М2" 12:08
Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым 12:00
Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ 11:53
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 12:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Стратегия США для сдерживания России и Китая, предусматривающая нападение на Крым, оторвана от геополитической реальности и не учитывает нынешнюю обороноспособность полуострова. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Система ПВО Крыма подтвердила свою надежность

- Учитывая агрессивную по своей сути военную доктрину США, конечно же, варианты нападения на Крым рассматриваются, и самым тщательным образом, - заявил Бальбек РИА Новости. - Но вопрос в том, что американцы считают нападением - массированный удар крылатыми ракетами или переброску войск? Так или иначе оба варианта не принесет ощутимого результата. Созданная на полуострове линия ПВО не позволяет поразить важные цели, да и Россия не позволит какому-либо американскому эсминцу безнаказанно атаковать нашу территорию.

Депутат признал, что США как супердержава имеет значительные силы, но в случае сопротивления потери неизбежны с обеих сторон.

- Одно дело безнаказанно расстреливать Ирак или Ливию, и совсем другое  - воевать со страной, способной очень быстро доставить ядерную боеголовку прямо в центр Вашингтона, - считает парламентарий. Так что все эти планы - военная теория, красивая, но неприменимая.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Зеленскому посоветовали не заниматься виртуальной "реинтеграцией" Крыма

Ранее издание Foreign Policy опубликовало статью о новых стратегиях США для "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая - на российский Дальний Восток​​​.

Активное продвижение НАТО на восток и регулярно звучащие заявления США о необходимости выделения Украине военной помощи заставили Россию превратить Крым в неприступную крепость. В 2018 году Минобороны РФ развернуло на полуострове четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400. Сейчас они несут боевое дежурство в четырех точках полуострова - в районе Феодосии, Джанкоя, Севастополя и Евпатории. Также под Керчь переброшены береговые ракетные комплексы "Бал".

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы В мире США Власть Безопасность Армия Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Присоединение Крыма к России Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым
МО РФ опровергло подлинность видео с издевательствами над Шамсутдиновым
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети