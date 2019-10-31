На Урале увековечили басни Крылова в каслинском литье

В городе Троицке Челябинской области установлен скульптурный ансамбль, посвященный великому русскому баснописцу И.А. Крылову и героям его басен.

Изготовили памятник мастера известного художественным литьем из чугуна Каслинского завода. Над образами работала каслинский скульптор, член Союза художников РФ Наталия Куликова, сообщили на предприятии.

- Скульптурный ансамбль представляет собой три композиции, - пояснили в пресс-службе КЗАХЛ. - В одной - сам баснописец, который расположился на скамье и с интересом наблюдает за развитием событий своей знаменитой басни "Ворона и лисица". Ворона с сыром в клюве сидит на спинке скамьи, а на земле перед ней устроилась лисица с прижатыми к груди лапками. Во второй - персонажи басни "Квартет": "осел, козел, мартышка и косолапый мишка". А третья - "Мартышка и очки" - представляет собой овальную раму, в нижней части которой полулежит, почесывая затылок, озадаченная обезьянка.

Все персонажи скульптур по размеру чуть больше натуры. При их создании авторы рассчитывали на тактильный контакт: каждого героя можно потрогать и даже присесть рядом с Крыловым на скамейку. Памятник установлен на центральной улице Климова, где будущий баснописец когда-то проживал со своими родителями. Отец Крылова, Андрей Прохорович, был бедным армейским офицером, служил на Урале во время Пугачевского бунта и даже стал прототипом капитана Миронова в пушкинской "Капитанской дочке". А жители Троицка всегда считали великого баснописца своим земляком.

Кстати

Скульптурный ансамбль, посвященный 250-летию И.А. Крылова, стал второй работой каслинских мастеров, выполненной специально для Троицка. Два года назад они изготовили 10 монументальных бронзовых бюстов Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, а также бронзовый памятник "Матерям и вдовам погибших защитников Отечества" для троицкого Сквера Памяти.