Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Полиция США обнаружила угнанный 38 лет назад автомобиль 10:04
Видео: смекалка помогла вытащить повисшую над обрывом машину 08:30
Конкурент Arkana от Haval получил три комплектации и один мотор 01:50
Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году 30.10.2019
31.10.2019 09:22
Рубрика: Легковые авто

Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Михаил Азнавуров Фото: Михаил Азнавуров
Фото: Михаил Азнавуров

Компания Renault намерена упрочить свои позиции на бурноразвивающихся рынках Индии и Африки. Для этих регионов в ближайшую пару лет марка выпустит новую модель массового сегмента - седан длиной менее четырех метров, сообщает новостной портал NDTV.com.

Фото: Пресс-служба Renault
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение

Спрос на доступные легковые автомобили в этих регионах обусловлен не только ростом благосостояния населения, но и интенсивным развитием сферы интернет-такси наподобие Uber.

Целевым рынком для новой модели станет Индия. В силу местных налоговых особенностей субкомпактные модели длиной до 4 м здесь особенно популярны. Начало производства седана Renault запланировано на 2021 год.

Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году
Конкурент Arkana от Haval получил три комплектации и один мотор
#Renault