Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран

Компания Renault намерена упрочить свои позиции на бурноразвивающихся рынках Индии и Африки. Для этих регионов в ближайшую пару лет марка выпустит новую модель массового сегмента - седан длиной менее четырех метров, сообщает новостной портал NDTV.com.

Спрос на доступные легковые автомобили в этих регионах обусловлен не только ростом благосостояния населения, но и интенсивным развитием сферы интернет-такси наподобие Uber.

Целевым рынком для новой модели станет Индия. В силу местных налоговых особенностей субкомпактные модели длиной до 4 м здесь особенно популярны. Начало производства седана Renault запланировано на 2021 год.