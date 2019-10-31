Российский газ пойдет в Европу новыми маршрутами

Если сравнивать происходящее на газовом рынке Европы с полем большой битвы, то 30 октября в сражении произошел коренной перелом. Первая новость пришла из Копенгагена.

Два года мытарств "Газпрома" закончились победой, и Дания наконец выдала разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. Укладка труб газопровода уже завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также в большей части моря, относящихся к исключительной экономической зоне Германии. Всего на данный момент проложено более 2,1 тыс. км из 2448 км двух ниток газопровода.

Датское энергетическое агентство (DEA) одобрила самый короткий маршрут - 147 км, обходящий остров Борнхольм с юго-востока. При этом укладку труб оператору проекта компании Nord Stream 2 AG не получится начать ранее конца ноября, поскольку решение DEA может быть оспорено в течение четырех недель. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, все работы на датском участке "Северного потока-2" займут около 5 недель. То есть, чисто теоретически, "Газпрому" вполне по силам уложиться в изначально запланированные сроки строительства - до конца 2019 года. В крайнем случае, придется захватить пару недель января 2020 года, что уже не имеет особого принципиального значения. Другое дело, что также понадобится время на испытания и подготовку газопровода к работе, которые займут как минимум две-три недели. Поэтому запустить "Северный поток-2" выйдет в лучшем случае в январе 2020 года. Впрочем, эта небольшая отсрочка уже не окажет большого влияния на расклад сил на газовом рынке Европы.

Одновременно глава венгерского правительства Виктор Орбан в ходе визита в Венгрию президента России Владимира Путина заявил, что его страна хочет как можно быстрее присоединиться к "Турецкому потоку".

"Для нас важно, чтобы газ поступал на территорию Венгрии с разных направлений. Чем раньше мы можем присоединиться к "Турецкому потоку", тем лучше", - сказал Виктор Орбан. Российский президент в ответ подчеркнул, что наша страна готова всячески поддержать такое желание Венгрии, а реализация проекта не займет много времени и средств, поскольку нужно будет построить всего 15 км газопровода.

После строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" у Киева будет меньше соблазнов шантажировать РФ и ЕС своим эксклюзивным положением

Оба этих события, несомненно, окажут большое влияние на затянувшиеся переговоры по газу России и Украины. "Реализация этих проектов должна сократить соблазн Украины шантажировать Россию и Европу своим эксклюзивным положением и занять конструктивную позицию на переговорах, - отметил замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - С другой стороны, Украина не вполне самостоятельна, а силы, которые работают против российского газа в Европе, никуда не делись и могут использовать ситуацию для того, чтобы сорвать транзит".

Глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев выражал надежду, что на "Северный поток-2" будут наложены санкции США. Однако сами Штаты уже без энтузиазма относятся к идее борьбы с российским газопроводом.

С другой стороны, договариваться с Украиной России все же необходимо. Полностью отказаться от транзита через ее территорию нашей стране пока не удастся. По-прежнему сохраняется опасность введения санкций против "Северного потока-2", ограничений в отношении загрузки газопровода или его сухопутных продолжений, как произошло с газопроводом Opal, а также непрекращающегося сутяжничества со стороны "Нафтогаза". Однако в любом случае теперь переговорные позиции РФ стали значительно более прочными.