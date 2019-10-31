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31.10.2019 16:02
Рубрика: Власть

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Текст: Владимир Кузьмин
Базовая ставка по ипотеке в Сбербанке снижена до 9,3 процента. Это, по словам главы кредитного учреждения Германа Грефа, стало возможным после снижения инфляции и ключевой ставки Банка России.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Медведев выразил надежду на улучшение условий ипотечных кредитов

Ипотечным процентом у Грефа в ходе рабочей встречи поинтересовался премьер-министр Дмитрий Медведев. "По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ. Мы снизили еще раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3 процента, по субсидированным застройщикам - 7,3 процента, для молодых семей - это 8,8 процента", - ответил глава банка. Семьям с двумя и более детьми за счет субсидирования государством жилищные кредиты выдаются под средние 5 процентов.

В Сбербанке считают хорошими перспективы ипотечного кредитования. "Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повыше ставка, то в связи с падением инфляции динамика очень хорошая", - подчеркнул Греф.

25 октября Банк России снизил ключевую ставку сразу на 0,50 базисных пунктов - до 6,5 процента.

Власть Работа власти Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Председатель Правительства Компании Финансы Сбербанк Рынок кредитования
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