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Стало известно, можно ли починить новейшие наушники Apple AirPods Pro

Текст:   Антон Благовещенский
31.10.2019,  
18:20
Наушники AirPods Pro. Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Эксперты лаборатории iFixit изучили беспроводные "затычки" AirPods Pro, которые Apple представила ранее в этом месяце, чтобы понять, поддаются ли они ремонту.

Наушники AirPods Pro. Фото: Apple

В ходе разборки выяснилось, что собрать наушники обратно невозможно - по причине того, что компоненты расположены очень плотно, для их скрепления используется клей, аккумулятор и вовсе припаян к плате.

Ремонт AirPods Pro, согласно заключению iFixit, является непрактичным. Впрочем, в Apple этого и не скрывают - ремонтировать наушники в официальных сервисных центрах никто не собирается, они просто подлежат замене (бесплатно или за деньги, в зависимости от наличия гарантии).

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Нужно сказать, что при такой плотной компоновке комплектующих внутри крошечного наушника странно ожидать хоть какой-то ремонтопригодности - это не Koss Porta Pro, которые можно разобрать полностью и затем собрать заново.

Многие девайсы сейчас являются одноразовыми - это ни для кого не секрет, но при аккуратном использовании они работают достаточно долго и радуют своих владельцев. Во всяком случае, массовых жалоб на внезапно отказавшие AirPods первого поколения замечено не было.

Впрочем, посмотреть, как новые малютки от Apple устроены изнутри, все равно очень интересно.

Напомним, что главное нововведение в новых AirPods Pro - активное шумоподавление, которое дополняется улучшенной шумоизоляцией (в комплект входят силиконовые насадки трех размеров).

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