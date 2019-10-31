Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.10.2019,  
12:26
Текст:  Светлана Цыганкова

Су-34 назвали ледоколом российской военной авиации

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 назвали ледоколом, идущим по заледеневшим старым стереотипам. На самолете отрабатываются новые решения с точки зрения вооружения, аппаратуры радиоэлектронного противодействия и другого специального оборудования.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
"Резец" для "Аллигатора": Ка-52М получит новую РЛС

Об этом в четверг пишет газета "Красная звезда". Су-34 обладает хорошей эргономикой, широкой автоматизацией полета от взлета и до посадки, в том числе и на этапе боевого применения, он удобен в пилотировании. У самолета оригинальная компоновка кабины, что позволяет членам экипажа становиться в полный рост. И за счет такой уникальной кабины экипаж может совершать беспосадочные полеты длительностью до 10 часов с сохранением собственной работоспособности. Это позволяет в кратчайшие сроки перебазироваться на любое направление.

Истребитель-бомбардировщик имеет беспрецедентную номенклатуру применяемого оружия: 16 видов высокоточного управляемого и 19 видов неуправляемого. Недавно на Дальнем Востоке на Су-34 выполнили полетные задания с практическим использованием противокорабельных ракет. Задействовали многофункциональные истребители-бомбардировщики и в нанесении авиационных ударов по инфраструктуре международного терроризма в Сирии, где им приходилось с хирургической точностью применять свободнопадающие бомбы.

На Су-34 также было отработано эффективное применение современных средств радиоподавления. Это произошло в 2008 году, в ходе операции по принуждении Грузии к миру. "Помехи ставились из боевых порядков, грузинские зенитные ракетные комплексы, в том числе и зарубежного производства, не смогли выполнить отстройку от них", - сообщает издание.

Опыт Су-34 в будущем может быть использован на других самолетах оперативно-тактической авиации, пишет "Красная заезда".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: Минобороны РФ
Экипажи новейших БРДМ-2М Таджикистана получили комплекты "Ратник-3К" 30.10.2019
Истребители НАТО смогли сфотографироваться на фоне могучего Су-35 29.10.2019
Все выше и выше: работу армейской авиации России показали на видео 28.10.2019
самолеты
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Сирийская армия перебросила бронетехнику в район границы с Турцией 30.10.2019
Почему экспериментальный самолет П-42 не мог взлететь без тягача 30.10.2019
Срывает сроки: в США начали сомневаться в новейшем бомбардировщике B-21 28.10.2019