Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в отношении своей команды, сообщил глава президентского офиса Андрей Богдан.

По его словам, у президента накапливается усталость от негатива. "На нас выливается очень много негатива с использованием средств массовой информации. Зеленский очень болезненно это воспринимает", - передает слова Богдана издание "Украинская правда".

Глава офиса рассказал также, что не советует президенту читать социальные сети, в том числе Facebook, так как там содержится "искаженная информация".

Богдан защищает своего начальника, утверждая, что "у Зеленского много международных встреч, что экс-президенту Петру Порошенко и не снилось".

"Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, - рассказал далее Богдан. - Использует свой ресурс на благо государства, привлекает инвесторов, политиков, объясняет, что на Украине происходит".

Между тем наблюдатели неоднозначно воспринимают стиль управления президента, особенно, что касается его недавней поездки на линию разграничения в населенный пункт Золотое, где он лично просил националистов оставить позиции.

Там в беседе Зеленский сказал, что он главнокомандующий, а не "лопух". Через несколько дней в Мариуполе на заборах висели плакаты: "Я не лох, а президент". После этого случая и появилось спасительное интервью Богдана в украинских СМИ об "усталости Зеленского".