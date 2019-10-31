В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу

Завод "Автотор" в Калининграде начал производство Kia Soul третьего поколения по полному циклу (CKD). Об этом сообщает пресс-служба корейской марки.

Предприятие выпускает кроссовер в трех вариантах оснащения с 1,6-литровым 123-сильным мотором, с 2,0-литровым двигателем на 150 л. с., а также с турбонаддувным 200-сильным агрегатом T-GDI объемом 1,6 л.

В зависимости от типа двигателя на Soul может использоваться 6-скоростные МКПП или АКПП, или же 7-ступенчатый "робот". Cтоимость нового Kia Soul варьируется от 1 029 900 до 1 629 900 рублей в зависимости от уровня комплектации.

По методу CKD завод "Автотор" уже выпускает еще три модели Kia - Sorento, а также Cerato и Cerato Classic. Помимо этого, завод в Санкт-Петербурге осуществляет в режиме полного цикла сборку моделей Rio и Rio X-Line.

За 9 месяцев 2019 года в России, по данным "Автостат Инфо", на учет встали 12 540 новых кроссоверов Kia Soul. Это на 2,7% меньше, чем годом ранее - 12 883 штуки.