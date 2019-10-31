В структуре поставок увеличивается доля африканских стран

Российским производителям коммерческого транспорта в конце октября представился шанс показать свои возможности перспективному рынку сбыта.

На саммите "Россия - Африка", куда приехали главы четырех десятков африканских государств, топ-менеджмент КАМАЗа встретился с делегациями Ганы, ЮАР, Гвинеи, Египта, Анголы, Сенегала и Мозамбика. Компания представила технику, успешно используемую на Черном континенте: самосвал КАМАЗ-6520, который эксплуатируют в Гвинее, Либерии, Гане, и бортовой КАМАЗ-43118, доставляющий гуманитарные грузы в труднодоступные регионы Уганды и Эфиопии.

Крупнейший производитель коммерческого транспорта "Группа ГАЗ" в свою очередь представил легкие и среднетоннажные автомобили, а также автобусы разных классов. Всю технику можно оснастить пакетом опций "жаркий климат" с усиленной системой охлаждения для работы при высоких температурах.

Промышленникам все еще приходится преодолевать последствия кризиса 2014-2016 годов, серьезно сократившего объемы экспорта в такие страны, как Украина и Казахстан. Принятая правительством в 2018 году Стратегия развития автопрома до 2025 года подразумевает рост уровня проникновения на рынки Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать это падение. Сейчас продажи коммерческого транспорта за границу снова растут: по данным Российского экспортного центра и Федеральной таможенной службы, за восемь месяцев 2019 года в денежном выражении объем поставок на 32 процента выше, чем годом ранее: 448 миллионов долларов против 339,3 миллиона.

Объем экспорта грузовиков превысил прошлогодний на 21 процент (202,4 миллиона долларов против 167,2 миллиона). На 97 процентов вырос объем экспорта тягачей - с 15 миллионов долларов до 29,5 миллиона. Автобусы и микроавтобусы показали рост с 44,6 до 49,4 миллиона долларов.

По некоторым сегментам спецавтотранспорта объем поставок удвоился и даже утроился по сравнению с прошлогодними показателями: по автокранам - с 8,5 миллиона долларов до 24,8; по автобуровым - с 2,3 до 7,5; по пожарным машинам - с 4,9 до 13,3.

За 8 месяцев 2019-го в денежном выражении объем экспортных поставок коммерческого автотранспорта оказался на 32 процента выше, чем годом ранее

По географической структуре российского экспорта коммерческого транспорта в 2018-2019 годах можно сделать вывод, что серьезную часть прироста обеспечили поставки в Алжир (32 миллиона долларов) и в Замбию (24,5 миллиона). В 2018 году в эти страны коммерческий транспорт не экспортировался. Статистика показала некоторое снижение экспорта в Казахстан (впрочем, он сохраняет лидерство по объему закупок российской коммерческой автотехники: 101,3 миллиона долларов за 8 месяцев 2018 года и 83,5 миллиона долларов за 8 месяцев 2019 года). Также снизились объемы экспорта в Армению, Иран и Азербайджан, зато заметно выросли в такие страны, как Китай (рост с 1,8 до 20,8 миллиона долларов), Турция (с 0 до 20,8 миллиона долларов), а также в Туркмению, Украину, Египет, Белоруссию.

"Окна роста" в экспорте коммерческого автотранспорта появляются в активно развивающихся регионах, отмечает представитель Группы ГАЗ: там, где обновляются парки грузовых и пассажирских перевозок для повышения уровня жизни населения и развития экономики страны в целом. "Серьезными барьерами в развитии экспорта являются высокие таможенные пошлины и усиление требований по организации сборочных производств, что требует существенных инвестиций для входа на рынки. Отсутствие торговых соглашений между странами также является препятствием для развития экспорта", - сообщили в Группе ГАЗ.

Новые рынки как основной фактор роста экспорта рассматривает и гендиректор внешнеторговой компании КАМАЗ Рафаил Гафеев. "Одним из главных является тарифный барьер - для российских экспортеров сегодня импортные пошлины выше, чем для конкурентов. Например, для российских производителей доступны только около двух-трех процентов мирового авторынка, в то время как, например, Марокко имеет свободный доступ более чем к четверти рынка. В этой связи крайне необходимо подписание соответствующих торговых соглашений РФ с рядом стран-импортеров и различными международными торговыми объединениями, которые позволят устранить таможенные и административные барьеры по отношению к российским экспортерам - прежде всего в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, - считает эксперт.

Среди мер поддержки российского экспорта производители считают важными такие направления, как страхование экспортных сделок в ЭКСАР от коммерческих и политических рисков, возникающих при поставках продукции на условиях отсрочки платежа, улучшение доступа к финансированию - кредитно-гарантийную поддержку, субсидирование части затрат на омологацию и подтверждение соответствия экспортной продукции требованиям регуляторов на зарубежных рынках, а также субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку продукции.

"Последние три года государство частично компенсирует автомобильным экспортерам логистические затраты. Это очень действенная мера поддержки экспорта, - считают в Группе ГАЗ. - Наши приоритетные рынки удалены от России на очень большое расстояние. Например, доставка по морю автобуса ЛиАЗ в Латинскую Америку стоит около 10 тысяч евро. Это заметно ослабляет наши конкурентные преимущества. Но благодаря господдержке мы остаемся играть на этих рынках".

"Производственная площадка "КАМАЗа" географически удалена как от сухопутных границ РФ, так и от морских портов, а стало быть, и от основных экспортных рынков. Соответственно, завод несет высокие издержки на транспортировку экспортной продукции. И мы считаем субсидирование части затрат экспортеров на транспортировку экспортной продукции очень важной мерой поддержки", - отметил Рафаил Гафеев. - Учитывая необходимость выхода на новые рынки, важной мерой поддержки экспортеров также является субсидирование части затрат на омологацию и подтверждение соответствия экспортной продукции требованиям регуляторов на зарубежных рынках. Сегодня российские сертификаты соответствия не признаются на территориях многих стран-импортеров, что здорово усложняет процедуру сертификации российских автомобилей.

Это влечет за собой высокие затраты - финансовые и временные - и, соответственно, снижает конкурентоспособность. Поэтому мы считаем необходимым параллельно с субсидированием проводить активную работу на государственном уровне и добиваться взаимного признания и гармонизации сертификатов соответствия с приоритетными странами, имеющими сопоставимые требования".

К 2025 году, согласно действующей стратегии развития автопрома, доля экспорта автомобильной промышленности России должна достигнуть 14 процентов от объема производства. Так что расти есть куда: в 2018 году она составила 5,2 процента.

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