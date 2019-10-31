Верховный суд утвердил регламент судебного примирения

Пленум Верховного суда России утвердил регламент судебного примирения. В судах появятся специальные посредники, которые помогут сторонам провести мирные переговоры.

"Судебное примирение - совершенно новая процедура, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Она может проходить на любой стадии судебного разбирательства и будет проводиться с участием судебного примирителя".

Закон и раньше разрешал сторонам процесса заключать мировые соглашения. Но больше никаких подробностей в законодательстве не было. Каждый раз стороны процесса сами решали, каким путем прийти к миру, но подавляющее большинство не находило этой дороги и оставалось во вражде.

Например, в гражданском судопроизводстве в прошлом году мировые соглашения были заключены в 84 тысячах дел, а в первом полугодии 2019 года - 40 тысячах дел, это 0,5 процента от общего числа гражданских споров.

Не было у сторон и никаких стимулов искать варианты, как договориться по-хорошему. Сейчас в законе предусмотрены специальные скидки для истцов в том случае, если они заключат мировое соглашение с ответчиком.

Если истец во время разбирательства дела в суде первой инстанции заключит мировое соглашение с ответчиком, ему будет возвращено 70 процентов государственной пошлины

"Важно, что впервые в законодательстве предусмотрены экономические стимулы для истцов, чтобы обращаться к процедуре примирения, - говорит Владимир Груздев. - В случае заключения мирового соглашения в первой инстанции истцу будет возвращено 70 процентов уплаченной им государственной пошлины. При заключении мирового соглашения в апелляционной инстанции будет возвращено 50 процентов государственной пошлины. При заключении такого соглашения в кассационной или надзорной инстанции предусмотрен возврат 30 процентов госпошлины".

По его словам, судебное примирение может быть инициировано сторонами либо предложено судом.

"Но в любом случае, участие в такой процедуре будет делом добровольным, - подчеркивает Владимир Груздев. - Судебный примиритель будет вправе знакомиться с материалами дела, получив согласие суда. Он сможет разъяснять сторонам законодательство и давать свои рекомендации".

Судебными примирителями могут быть только судьи в отставке. Их список будет утвержден Верховным судом России. Председатель Совета судей Виктор Момотов отметил, что каждый кандидат на должность судебного примирителя должен быть безупречным.

Заместитель Генпрокурора России Леонид Коржинек отметил, что принятие регламента судебного примирения будет способствовать наиболее оптимальному внедрению данного института в жизнь.