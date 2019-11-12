Регламент проведения судебного примирения

Утвержден постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 г. N 41

Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее соответственно - ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ) и определяет порядок проведения судебного примирения.

Судебное примирение является примирительной процедурой с участием судебного примирителя.

Использование судебного примирения осуществляется для реализации таких задач судопроизводства, как мирное урегулирование споров, содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (статья 2 ГПК РФ, пункт 6 статьи 2 АПК РФ, пункт 5 статьи 3 КАС РФ).

Судебное примирение может проводиться на любой стадии судебного процесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено положениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иных федеральных законов.

Судебное примирение сторонами не оплачивается.

Порядок судебного примирения определяется сторонами по согласованию с судебным примирителем с учетом положений процессуального законодательства и настоящего Регламента.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Цели и задачи судебного примирения

1. Судебное примирение проводится в целях достижения сторонами взаимоприемлемого результата и урегулирования конфликта с учетом интересов сторон.

2. Задачами судебного примирения являются соотнесение и сближение позиций сторон по делу, выявление дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в достижении результата примирения.

Статья 2. Принципы и правовая основа судебного примирения

1. Судебное примирение проводится на основании положений ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, законодательства о статусе судей в Российской Федерации, положений настоящего Регламента.

2. Принципами судебного примирения являются добровольность, сотрудничество, равноправие сторон, независимость и беспристрастность судебного примирителя, конфиденциальность, добросовестность.

Статья 3. Принцип добровольности

1. Стороны участвуют в судебном примирении добровольно. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон. Стороны вправе совместно определить наиболее подходящие порядок и результат примирения.

2. Сторона (стороны) вправе отказаться от продолжения проведения судебного примирения на любой стадии его проведения, письменно сообщив об этом другим участникам судебного примирения.

Статья 4. Принцип сотрудничества

Стороны судебного примирения сотрудничают друг с другом, с судебным примирителем и с судом.

Переговоры сторон носят конструктивный и созидательный характер, направлены на урегулирование спора, проходят в атмосфере доверия и взаимного уважения.

Статья 5. Принцип равноправия

Стороны судебного примирения пользуются равными правами на определение кандидатуры судебного примирителя, участников переговоров, правил и порядка проведения судебного примирения, индивидуальную работу с судебным примирителем, доступ к обсуждаемой информации, выработку и формулирование предложений по урегулированию спора, оценку их приемлемости и исполнимости, реализацию своих прав и законных интересов.

Судебный примиритель не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статья 6. Принцип конфиденциальности

1. Стороны вправе определить объем ограничения распространения информации, связанной с судебным примирением.

Если стороны письменно не договорились об ином, информация, полученная участниками в ходе судебного примирения, является конфиденциальной.

В частности, стороны, судебный примиритель и иные лица, присутствовавшие при проведении судебного примирения, не вправе без письменного согласия обеих сторон ссылаться при рассмотрении дела в суде на мнения или предложения, высказанные одной из сторон в отношении возможного примирения; признания, сделанные одной из сторон в ходе процедуры; проявление готовности одной из сторон принять предложение о примирении, сделанное другой стороной; сведения, содержащиеся в документе, подготовленном исключительно для судебного примирения.

2. В ходе судебного примирения стороны вправе раскрыть информацию в той степени, которую сочтут необходимой для успешного урегулирования спора.

Вся информация, созданная или полученная в ходе судебного примирения, вне зависимости от формы носителя не подлежит разглашению или распространению участниками судебного примирения без письменного согласия сторон.

3. Информация о судебном примирении может быть использована для научно-исследовательских, образовательных или информационных целей при условии сохранения анонимности сторон.

Статья 7. Принцип независимости и беспристрастности судебного примирителя

1. Отношение судебного примирителя к каждой из сторон является беспристрастным, уважительным и доброжелательным.

Судебный примиритель обеспечивает равное участие сторон в судебном примирении.

2. Судебный примиритель обязан сообщить суду и сторонам о любых обстоятельствах, которые могут вызвать сомнения в его независимости и беспристрастности.

3. Судебный примиритель независим и осуществляет свою деятельность самостоятельно, без участия судьи, в производстве которого находится данное дело.

Статья 8. Требования к судебным примирителям

1. Судебным примирителем является судья, пребывающий в отставке и включенный в список судебных примирителей, который утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.

2. Судья, пребывающий в отставке и привлеченный к осуществлению правосудия, не вправе выступать в качестве судебного примирителя.

3. Судья, пребывающий в отставке и работающий в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в профсоюзных и иных общественных объединениях, а также в качестве помощника депутата Государственной Думы или помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо помощника депутата законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации или назначенный на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, не вправе выступать в качестве судебного примирителя.

Статья 9. Формирование списка судебных примирителей

1. Список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации на основе предложений председателей судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации, кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, арбитражных судов округов, Суда по интеллектуальным правам, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, арбитражных апелляционных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в качестве судебного примирителя, с учетом их характеристик о соответствии требованиям настоящего Регламента.

Предложения апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, арбитражных апелляционных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке данных судов, а также районных судов, мировых судей в отставке собираются соответствующими кассационными судами общей юрисдикции, кассационным военным судом, арбитражными судами округов и вместе с предложениями данных судов направляются ими в Верховный Суд Российской Федерации.

2. При формировании списка учитываются в том числе опыт работы в качестве судьи, опыт научной деятельности, специализация, регион проживания кандидата, деятельность, осуществлявшаяся судьей в отставке с момента ухода в отставку, и соответствие данной деятельности законодательству о статусе судей и кодексу судейской этики.

3. Список судебных примирителей, а также настоящий Регламент размещаются на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

На официальных сайтах судов, мировых судей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещаются настоящий Регламент и соответствующие выдержки из списка судебных примирителей, содержащие информацию о тех судебных примирителях, сведения о которых представлялись судами.

Раздел II. Порядок судебного примирения

Статья 10. Основания для проведения судебного примирения

1. Судебное примирение может быть проведено по ходатайству сторон (стороны) либо по устному или письменному предложению суда при наличии согласия сторон.

По делам, находящимся на рассмотрении в Верховном Суде Российской Федерации, ходатайство о проведении судебного примирения удовлетворяется с учетом характера спора и фактических обстоятельств дела.

2. Основанием для проведения судебного примирения является определение суда о проведении судебного примирения.

Статья 11. Срок судебного примирения

Судебное примирение проводится в срок, установленный судом в определении о проведении судебного примирения. По ходатайству сторон указанный срок может быть продлен судом.

Судебное примирение может быть завершено досрочно по заявлению стороны (сторон) или судебного примирителя.

Статья 12. Участники судебного примирения

Участниками судебного примирения являются стороны (представители сторон), судебный примиритель, а также по согласованию со сторонами и судебным примирителем другие лица, участвующие в деле, и лица, способствующие проведению судебного примирения (например, переводчик).

Статья 13. Стороны судебного примирения

1. Стороны судебного примирения:

выбирают судебного примирителя;

вносят предложения по порядку проведения судебного примирения;

заявляют о необходимости участия в судебном примирении иных лиц;

сообщают информацию, необходимую для урегулирования спора;

задают вопросы другой стороне и судебному примирителю;

высказывают просьбу о проведении индивидуальной беседы с судебным примирителем;

высказывают предложения по урегулированию спора и достижению результатов примирения;

обсуждают высказанные сторонами предложения на предмет их исполнимости и удовлетворения интересов каждой из сторон;

ходатайствуют о продлении процедуры в случае истечения срока судебного примирения.

2. Стороны судебного примирения не должны:

разглашать информацию, полученную в ходе судебного примирения, без письменного согласия другой стороны;

затягивать судебное примирение, препятствовать деятельности судебного примирителя.

3. Сторонам судебного примирения следует:

добросовестно пользоваться принадлежащими им правами;

представлять судебному примирителю документы, удостоверяющие их личность и при необходимости документы, подтверждающие их полномочия;

являться для проведения судебного примирения;

соблюдать согласованный сторонами порядок проведения судебного примирения;

соблюдать принципы судебного примирения;

не допускать грубых или оскорбительных высказываний, призывов к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом, а также некорректного и неуважительного отношения к другой стороне, судебному примирителю и иным участникам;

предлагать условия результатов примирения, перечень которых закреплен процессуальным законодательством;

добровольно и добросовестно исполнять условия достигнутого результата примирения.

Статья 14. Судебный примиритель

1. Судебный примиритель:

ведет переговоры со сторонами, в том числе индивидуальные, другими лицами, участвующими в деле и в судебном примирении;

изучает представленные сторонами документы и иную информацию;

предлагает сторонам представить дополнительные документы и информацию;

знакомится с материалами дела с согласия суда;

получает необходимые консультации у специалистов;

содействует сторонам в обмене документами, сведениями и сообщениями по обсуждаемым вопросам;

дает сторонам рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора, сохранения между сторонами деловых отношений (в частности, предлагает истцу проверить правомерность, оправданность и разумность предъявленной к взысканию суммы; предлагает ответчику проверить обоснованность возражений на иск; предлагает сторонам провести дополнительную сверку расчетов, обсудить условия договора, из которого возник спор, сопоставляя обстоятельства их выполнения или невыполнения сторонами с характером исковых требований, выяснить однозначность понимания сторонами условий договора, иных правоотношений);

разъясняет законодательство и практику его применения;

предлагает сторонам выработать и обсудить варианты урегулирования спора (оптимальный, удовлетворительный, нежелательный);

завершает судебное примирение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

отказывается от проведения судебного примирения при наличии обстоятельств, препятствующих его проведению (в частности, болезнь, нахождение судебного примирителя вне пределов региона проживания или нахождения сторон спора).

2. Судебный примиритель не должен:

совершать действия, влекущие возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников судебного процесса;

участвовать в проведении судебного примирения при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 16 ГПК РФ, частью 1 статьи 21 АПК РФ, частью 1 статьи 31 КАС РФ;

разглашать без письменного согласия сторон полученную от них информацию, а также нарушать иные принципы судебного примирения.

3. Судебному примирителю следует:

заявить сторонам и суду об обстоятельствах, препятствующих проведению судебного примирения, а также об обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения в его беспристрастности или независимости;

добросовестно проводить судебное примирение;

быть беспристрастным и независимым;

разъяснить особенности и последствия использования результатов примирения, а также правовые последствия завершения судебного примирения в случае недостижения результата примирения;

предоставлять по запросу суда информацию о ходе судебного примирения не позднее следующего дня после дня получения соответствующего запроса.

Статья 15. Процедура судебного примирения

1. Судебное примирение может быть инициировано сторонами либо предложено судом.

Предложение суда о проведении судебного примирения может содержаться в определении о принятии искового заявления (заявления) к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином определении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме.

2. В случае согласия сторон с предложением суда о проведении судебного примирения, удовлетворения ходатайства о проведении судебного примирения сторон или одной стороны при согласии другой стороны, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 190 АПК РФ, пунктом 8 части 1 статьи 191 КАС РФ, в соответствии с процессуальным законодательством выносится определение о проведении судебного примирения и при необходимости об отложении судебного разбирательства или о приостановлении производства по административному делу.

3. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон из списка судебных примирителей в том числе с учетом специализации и региона проживания судебного примирителя и утверждается определением суда.

Выступать в качестве судебного примирителя по делу, рассматриваемому в Верховном Суде Российской Федерации, вправе только судьи в отставке Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В случае согласия сторон на проведение судебного примирения и невозможности определения ими кандидатуры судебного примирителя суд предлагает кандидатуру судебного примирителя, которая утверждается судом по согласованию со сторонами.

По нескольким взаимосвязанным спорам с участием одних и тех же сторон при их согласии судом может быть утвержден один и тот же судебный примиритель.

4. В определении о проведении судебного примирения содержатся сведения о сторонах, о судебном примирителе, предмете спора, сроках проведения судебного примирения и при необходимости круг вопросов, для урегулирования которых может быть использовано судебное примирение.

В определении о проведении судебного примирения могут содержаться и иные указания, необходимые для обеспечения его надлежащего проведения.

5. Судебное примирение проводится в здании суда, в отдельном помещении, при условии обеспечения проведения совместных, индивидуальных переговоров, создания равных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон и достижения взаимоприемлемого результата примирения.

Статья 16. Организация подготовки и проведения судебного примирения

1. Судебный примиритель с согласия суда вправе знакомиться с материалами дела, стороны которого используют судебное примирение.

При необходимости судебный примиритель предлагает сторонам представить дополнительные документы и информацию.

2. Судебный примиритель согласовывает со сторонами правила проведения судебного примирения, решает организационные вопросы (в частности, уточняет время и место встречи со сторонами).

Неявка сторон (представителей сторон) для проведения судебного примирения без предварительного уведомления судебного примирителя может являться основанием для обращения судебного примирителя в суд для решения вопроса о возобновлении судебного разбирательства.

Неявка сторон (представителей сторон) для проведения судебного примирения по уважительной причине может являться основанием для отложения совместного с судебным примирителем заседания в пределах срока, установленного судом в определении о проведении судебного примирения. О времени и месте проведения очередного заседания судебного примирения стороны извещаются судебным примирителем в порядке, согласованном сторонами и судебным примирителем.

Статья 17. Проведение судебного примирения

1. Судебное примирение проводится в форме переговоров и может включать в себя следующие стадии:

открытие судебного примирения (вступительное слово судебного примирителя);

изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон;

формулирование сторонами вопросов для обсуждения;

индивидуальная беседа судебного примирителя со сторонами и их представителями;

выработка сторонами предложений по урегулированию спора и достижению результатов примирения;

оформление результатов примирения, в том числе заключение мирового соглашения, соглашения о примирении, соглашения по фактическим обстоятельствам, составление отказа от иска, признания иска;

завершение судебного примирения.

2. В случае, если стороны и судебный примиритель не договорились об ином, порядок и необходимость использования судебным примирителем каких-либо стадий судебного примирения определяются им самостоятельно с учетом характера, сложности, обстоятельств спора и пожеланий сторон.

3. Судебный примиритель управляет переговорным процессом, формирует и поддерживает его конструктивный и созидательный характер, предоставляет каждой стороне возможность высказать свое мнение относительно причин возникновения спора, его сути и целей, которые стороны намерены достичь посредством проведения судебного примирения, обеспечивает соблюдение культуры ведения переговорного процесса, снижает уровень эмоциональности суждений сторон, не допускает высказывания сторонами грубых и оскорбительных выражений, призывов к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом, следит за соблюдением корректного и уважительного отношения сторон друг к другу, судебному примирителю и иным участникам, предпринимает иные действия для создания благоприятной атмосферы для переговоров.

4. В ходе судебного примирения судебный примиритель устанавливает фактические отношения сторон, выясняет содержание взаимных претензий, мнения сторон относительно возможностей урегулирования спора, способствует выявлению интересов сторон, оказывает сторонам содействие в поиске взаимовыгодных результатов примирения.

Статья 18. Открытие судебного примирения (вступительное слово судебного примирителя)

1. Судебный примиритель в назначенные день и время открывает судебное примирение, представляется и предлагает представиться лицам, участвующим в процедуре, устанавливает их личность, проверяет полномочия, наличие обстоятельств, препятствующих проведению судебного примирения.

2. Судебный примиритель разъясняет преимущества урегулирования спора, особенности использования различных примирительных процедур, цели судебного примирения, свою роль в нем, права и обязанности сторон, правовые последствия достижения результатов примирения.

3. Судебный примиритель предлагает согласовать порядок ведения переговоров и их продолжительность, правила поведения сторон на переговорах, выясняет необходимость участия в судебном примирении иных лиц.

Статья 19. Изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон

1. Стороны излагают свое видение причин возникновения спора, его сути, путей его урегулирования и обозначают желаемый результат примирения.

2. В ходе переговоров стороны и судебный примиритель определяют наиболее существенные разногласия, возникшие между сторонами в их отношениях, ставшие причиной обращения в суд.

3. Судебный примиритель, способствуя созданию атмосферы сотрудничества, выясняет позиции сторон и стоящие за ними интересы. Судебный примиритель обсуждает со сторонами фактические обстоятельства спора и их оценку сторонами, уточняет у сторон правильность понимания другой стороной, судебным примирителем сообщенной информации о сути спора, целях сторон и желаемом результате примирения.

Статья 20. Формулирование вопросов для обсуждения сторон

1. Стороны при содействии судебного примирителя совместно выясняют и формулируют перечень вопросов, требующих обсуждения.

2. Судебный примиритель организует переговорный процесс, предоставляя сторонам равные возможности для высказывания своих мнений и позиций, получения дополнительной информации, касающейся сути и масштабов конфликта, обозначения вопросов, решение которых является приоритетным для сторон.

3. При необходимости судебный примиритель вправе объявить перерыв в переговорах и провести индивидуальные беседы со сторонами.

Статья 21. Индивидуальная беседа с судебным примирителем

1. В целях подготовки сторон к переговорам и эффективному взаимодействию друг с другом судебным примирителем по своей инициативе или по просьбе сторон (стороны) может проводиться индивидуальная беседа с каждой из сторон. О факте проведения индивидуальной беседы с одной из сторон судебный примиритель информирует другую сторону.

2. В процессе проведения индивидуальной беседы сторона и судебный примиритель в том числе выявляют интересы стороны, наличие конфиденциальной информации, обсуждают вопрос о возможности изменения позиции стороны с учетом ее интересов, выявляют мнение стороны о возможных предложениях по урегулированию спора, проверяют предложения на их исполнимость, обсуждают пределы информирования другой стороны о содержании индивидуальной беседы.

Статья 22. Выработка предложений по урегулированию спора и достижению результатов примирения

1. Сторонами при содействии судебного примирителя осуществляются выработка и обсуждение предложений по урегулированию спора и достижению результатов примирения, а также обсуждение возможных действий сторон, направленных на его урегулирование.

2. Судебный примиритель содействует сторонам в достижении ими результата примирения, собирает и фиксирует предложения сторон по урегулированию спора, обращает внимание сторон на вопросы, по которым достигнуто согласие сторон, и вопросы, требующие дополнительного обсуждения.

3. Предложенные варианты урегулирования спора, результаты примирения обсуждаются и оцениваются сторонами с точки зрения конструктивности, приемлемости и реалистичности.

4. В случае, если стороны (сторона) затрудняются сформулировать предложения по урегулированию спора, выбрать оптимальный результат примирения, судебный примиритель вправе объявить перерыв с целью предоставления сторонам возможности дополнительного изучения предложений по урегулированию спора и результатов примирения и (или) проведения индивидуальных переговоров со сторонами (стороной).

Статья 23. Завершение судебного примирения

Судебное примирение завершается в случае:

достижения результата (результатов) примирения;

недостижения результата (результатов) примирения и истечения установленного судом срока проведения судебного примирения;

недостижения результата (результатов) примирения и направления стороной (сторонами) письменного заявления до истечения срока проведения судебного примирения;

прекращения судебного примирения судебным примирителем до истечения срока проведения судебного примирения.

Статья 24. Результаты судебного примирения

1. В ходе использования судебного примирения стороны могут достичь результатов примирения, закрепленных статьей 153[7] ГПК РФ, статьей 138[6], частью 3 статьи 190 АПК РФ, статьей 137[7] КАС РФ.

Результат судебного примирения должен содержать информацию о судебном примирителе.

2. Мировое соглашение, соглашение о примирении, соглашение по фактическим обстоятельствам готовятся сторонами при содействии судебного примирителя.

Судебному примирителю необходимо выяснить наличие единообразного понимания условий мирового соглашения, соглашения о примирении, соглашения по фактическим обстоятельствам каждой из сторон, проверить подготовленное соглашение на предмет его законности, отсутствия нарушения прав иных лиц и возможности утверждения судом.

3. Информация о достижении сторонами результата примирения и при необходимости ходатайство о его принятии или утверждении не позднее дня, следующего за днем его достижения, передаются суду в письменном виде судебным примирителем для решения вопроса о возобновлении производства по делу (в случае, если судебное разбирательство откладывалось или производство по административному делу приостанавливалось) и при необходимости для назначения даты и времени проведения судебного заседания для решения вопроса об утверждении соответствующего результата примирения.

Статья 25. Завершение судебного примирения без достижения результата (результатов) примирения

1. В случае истечения установленного судом срока проведения судебного примирения при отсутствии ходатайства сторон о его продлении и недостижения результата (результатов) примирения судебный примиритель в возможно короткий срок письменно информирует суд и при необходимости стороны судебного примирения о завершении судебного примирения.

2. Судебное примирение завершается в случае недостижения сторонами результата (результатов) примирения и направления до истечения срока проведения судебного примирения стороной (сторонами) письменного заявления другим участникам судебного примирения и суду.

Статья 26. Завершение судебного примирения в случае его прекращения судебным примирителем

Судебный примиритель до истечения срока проведения судебного примирения вправе прекратить судебное примирение, если в ходе его проведения сочтет, что дальнейшее проведение судебного примирения нецелесообразно в том числе потому, что спор не может быть урегулирован с помощью судебного примирения; стороны не соблюдают установленный порядок и принципы судебного примирения; стороны неоднократно не являются на встречу с судебным примирителем; стороны затягивают проведение судебного примирения, препятствуют деятельности судебного примирителя; стороны любым иным образом злоупотребляют своими правами, а также в случае, если имеются иные обстоятельства, препятствующие проведению судебного примирения.

В указанных случаях судебным примирителем составляется мотивированный письменный отказ от проведения судебного примирения, который не позднее следующего дня передается сторонам судебного примирения и суду.