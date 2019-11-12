Верховный суд прописал порядок судебного примирения

Сегодня "Российская газета" публикует регламент судебного примирения, утвержденный пленумом Верховного суда России.

Это совершенно новая процедура, она будет проводиться прямо в судах с участием посредников: судебных примирителей. Работать судебными примирителями смогут только судьи в отставке, то есть люди с большим опытом и знаниями. Они помогут сторонам спора найти общий язык, разобраться, кто прав, кто виноват и кто что потеряет, если все пойдут до последнего.

Судебные примирители смогут знакомиться с материалами дела. Естественно, никуда за стены переговорной информация не уйдет, все строго конфиденциально. При этом примиритель в доверительном разговоре может объяснить, например, истцу, насколько обоснованы его требования.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, судебное примирение может проходить на любой стадии судебного разбирательства. Это важная новация: даже если дело прошло две инстанции и вступило в силу, останется шанс разойтись миром.

Стороны процесса могут начать процедуру примирения даже в ходе разбирательства в кассационной инстанции. Если истец и ответчик заключат мировое соглашение, кассационный суд отменит решения нижестоящих судов и утвердит мировое соглашение.

Участие в судебном примирении будет делом добровольным. Но в законе заложены и экономические стимулы для того, чтобы мириться. В случае заключения мирового соглашения истцу вернут часть уплаченной государственной пошлины.