Владимир Путин в четверг фактически весь день посвятил обсуждению проблем в первичном звене здравоохранения. В Калининградской области сначала на встрече с общественниками, затем уже в более официальной обстановке на расширенном заседании президиума Госсовета глава государства обсуждал "наболевшие" вопросы в этой сфере. Двух часов обсуждения проблем с представителями общественности не хватило, и президент принял неожиданное решение - пригласил участников встречи, непосредственно связанных с темой здравоохранения, на президиум Госсовета.

Поликлиники или стационары: всем нужны средства

В разговоре с общественниками Путин сразу обозначил, что хочет услышать людей, "которые как бы на земле, что называется, работают, с людьми напрямую". Он пообещал, что мнение этих людей будет учтено при подготовке и реализации программ по развитию первичного звена здравоохранения. На федеральном уровне проблему в первичном звене здравоохранения пытались решить дважды, направляя солидные средства в эту сферу, напомнил Путин. Но муниципалитеты не могут поддержать и развивать достигнутый уровень. Причину этого глава государства видит в разрыве между муниципальным и государственным уровнями управлениями. Этот разрыв заложен даже в Основном законе, в Конституции, заметил Путин. "Рядовой гражданин даже не знает, что там муниципальное, что там государственное. Он исходит из того, что власти в широком смысле этого слова должны обеспечить качество обслуживания, в данном случае - медицинского", - пояснил необходимость преодоления разрыва между уровнями управления президент.

В целом Путин отметил, что объем предполагаемого на ближайшие годы финансирования первичного звена медицины в профильном нацпроекте недостаточен. "Нацпроект "Здравоохранение" сверстан таким образом, что там есть и на первичку немножко - 237 млрд рублей, но этого недостаточно", - прокомментировал он. Ведь люди в основном обращаются в свои районные поликлиники, где им в ежедневном режиме должна предоставляться качественная медицинская помощь. "А если это будет так, тогда и в высокотехнологичные центры будут обращаться пореже, потому что запускать люди ничего не будут", - считает Путин.

Один из участников встречи спросил главу государства о возможности перераспределения финансирования между первичным и вторичным звеном здравоохранения. "Это сложный вопрос. Надо как следует подумать. Мне кажется, нам лучше увеличивать объемы финансирования в первичном звене, чем забирать часть средств, которые выделяются на стационар для первички", - отреагировал глава государства.

Кроме того, Путин заверил, что финансирование здравоохранения будет увеличиваться. По его словам, "если в этом году 3,7% ВВП (расходы на здравоохранение. - Прим. "РГ"), то в следующем году уже будет 4,1% ВВП". Он привел и абсолютные цифры - 2,7 трлн рублей в 2019 году и 4,5 трлн рублей в 2020 году составит консолидированный бюджет здравоохранения.

За ошибки врачей - ужесточить ответственность

На встрече с главой государства общественники и врачи поднимали конкретные проблемы в самых разных сферах, касающихся здравоохранения. В частности, генеральный директор "Национального центра проблем инвалидности" Александр Лысенко предложил ввести штрафы для медицинских учреждений в том случае, когда людям несправедливо и ошибочно снимают инвалидность. В ответ Владимир Путин заметил, что и сейчас наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть применено в соответствии с действующим законом. В частности, таким правом располагает Росздравнадзор. Но президент все же поручил главе минздрава Веронике Скворцовой и профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать, нужно ли дополнительное ужесточение ответственности в этой сфере. "Если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение", - заявил он.

Сейчас более 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену

Кроме того, глава государства обратил внимание, что отказы в признании инвалидности также могут быть связаны с борьбой со злоупотреблениями на местах. Особенно много таких ситуаций на Северном Кавказе. "Это тоже надо иметь в виду", - подчеркнул он.

На встрече к Путину также обратились с предложением смягчить ответственность медиков, которые не по злому умыслу могут утратить сильнодействующие обезболивающие препараты. "Я согласен", - ответил президент. "Избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать", - пояснил он свою позицию. Но в то же время отметил, что есть случаи криминального характера, когда медицинские работники используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты наркотические или содержащие наркотик. И этого тоже нельзя допускать.

Профилактика абортов - еще один важный вопрос, на который обратила внимание руководитель кризисного центра "Дом для мамы" Мария Колесникова. По ее словам, у представителей НКО, занимающихся противоабортным консультированием и помощью женщинам в этой ситуации, есть трудности с допуском в медучреждения. "Это достаточно просто решается, запретов и ограничений на законодательном уровне нет", - отреагировал Путин. Он также рассказал, что в России количество абортов с 2018 года сократилось примерно на 100 тыс.

Сделать ФАПы доступными

На заседании президиума Госсовета Владимир Путин продолжил откровенный разговор о проблемах в здравоохранении и сразу заявил свой упрек собравшимся губернаторам: власти регионов часто схематично проводят оптимизацию в первичном звене медицины. Так, по его словам, сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и "в основном это относится к первичному звену". "Это требование для нас значит необходимость серьезно усилить работу по этому направлению", - уверен президент. Среди наиболее острых проблем Путин назвал "низкую доступность" учреждений первичного звена - ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания, где они расположены, построены еще в середине прошлого века и не ремонтировались долгие-долгие годы.

Особое возмущение у президента вызвали ситуации с попытками сэкономить деньги на зарплатах медперсонала. Путин рассказал о примерах, когда санитарок переводят на ставки уборщиц. "Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата, ну и экономия. На чем экономим-то?" - возмутился глава государства. Он в который раз указал на то, что "доктора, средний медперсонал - это люди, на которых лежит огромная ответственность за здоровье каждого человека, а значит, всего нашего народа".

Президент еще раз подчеркнул, что основная работа по модернизации первичного звена здравоохранения ложится на регионы, но федеральный центр должен оказать им поддержку. Так, он напомнил, что для финансирования мер по модернизации первичного звена здравоохранения на три года с 2020 года предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств по 50 млрд рублей в год. Эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии следующего года. "Считаю, что после проведения экспертизы региональных программ, объем ассигнований может быть и скорректирован", - отметил президент. Дальнейший разговор президента с губернаторами проходил уже в закрытом режиме.