Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
09:40 31.10.2019

Володин назвал главный закон октября

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в октябре. По его мнению, это закон о распространении механизмов защиты обманутых дольщиков на тех из них, кто входит в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В соответствии с новым законом, члены ЖСК получат компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам.

- Поправки уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками, - подчеркнул Володин, отвечая на традиционный вопрос сайта Госдумы.

Фото: iStock
Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями

Он пояснил, что теперь такие граждане смогут рассчитывать не только на государственное финансирование достройки проблемных объектов, но и на компенсацию стоимости жилья, если достройка объекта будет признана нецелесообразной.

- Наша задача - защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний, - заявил глава нижней палаты.

Как ранее уточняли в Госдуме, выплата не должна быть меньше суммы, которую гражданин уплатил за квартиру, и тех взносов, которые он дополнительно делал в течение деятельности ЖСК. При назначении компенсации будут исходить из рыночной стоимости жилья.

Вдобавок к тому, выплата возмещения по требованиям, предусматривающим передачу машино-мест и нежилых помещений, будет осуществляться в размере цены, уплаченной членом ЖСК.

Новые нормы должны будут коснуться всех членов ЖСК вне зависимости от того, когда кооператив был создан.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Обманутые члены ЖСК смогут получать возмещения наряду с дольщиками

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Первые возмещения могут начать выплачиваться уже в декабре этого года.

Вячеслав Володин также ответил на вопрос о том, работу какого комитета можно выделить в уходящем месяце. Это комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. По его словам, именно благодаря работе этого комитета стало возможным в короткие сроки принять указанный закон.

Между тем

Спикер Госдумы назвал депутатов, которые были самыми активными в зале пленарных заседаний в октябре. Это Андрей Исаев (фракция "Единая Россия"), Олег Смолин (КПРФ), Сергей Иванов (ЛДПР) и Федот Тумусов ("Справедливая Россия").

Сейчас читают

ЖКХ
03:15

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

Общий рост платежа за коммуналку в регионе не должен превышать утвержденную правительством величину. Где тарифы ЖКХ в следующем году вырастут больше и меньше всего, проанализировал эксперт "РГ"

Недвижимость
02:00

Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак

Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак

Законы, вступающие в силу 1 ноября, касаются кредитов, которые нельзя взять под залог квартиры и продажи жилья с помощью электронной подписи. Также с ноября усилится контроль за качеством мороженого и молочных продуктов

ЖКХ
30.10.2019

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги