Володин назвал главный закон октября

В соответствии с новым законом, члены ЖСК получат компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам.

- Поправки уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками, - подчеркнул Володин, отвечая на традиционный вопрос сайта Госдумы.

Он пояснил, что теперь такие граждане смогут рассчитывать не только на государственное финансирование достройки проблемных объектов, но и на компенсацию стоимости жилья, если достройка объекта будет признана нецелесообразной.

- Наша задача - защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний, - заявил глава нижней палаты.

Как ранее уточняли в Госдуме, выплата не должна быть меньше суммы, которую гражданин уплатил за квартиру, и тех взносов, которые он дополнительно делал в течение деятельности ЖСК. При назначении компенсации будут исходить из рыночной стоимости жилья.

Вдобавок к тому, выплата возмещения по требованиям, предусматривающим передачу машино-мест и нежилых помещений, будет осуществляться в размере цены, уплаченной членом ЖСК.

Новые нормы должны будут коснуться всех членов ЖСК вне зависимости от того, когда кооператив был создан.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Первые возмещения могут начать выплачиваться уже в декабре этого года.

Вячеслав Володин также ответил на вопрос о том, работу какого комитета можно выделить в уходящем месяце. Это комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. По его словам, именно благодаря работе этого комитета стало возможным в короткие сроки принять указанный закон.

Между тем

Спикер Госдумы назвал депутатов, которые были самыми активными в зале пленарных заседаний в октябре. Это Андрей Исаев (фракция "Единая Россия"), Олег Смолин (КПРФ), Сергей Иванов (ЛДПР) и Федот Тумусов ("Справедливая Россия").