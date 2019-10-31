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31.10.2019 16:56
Рубрика: В мире

Захарова указала на принцип взаимности в дипломатии

Текст: Александр Ленин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о принципе взаимности в дипломатии. Она указала на это, отвечая на вопрос об отказе Болгарии выдать визу россиянину, который должен был занять пост военного атташе в посольстве РФ в Софии.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Не комментируя этот конкретный случай, хочу напомнить, что в дипломатии действует принцип взаимности", - подчеркнула Захарова, которую цитирует ТАСС.

По некоторым данным, в болгарском внешнеполитическом ведомстве отказались выдать визу российскому дипломату в связи с отрицательным заключением одного из местных министерств при согласовании указанного вопроса.

Накануне болгарские власти объявили персоной нон грата еще одного россиянина, который уже вернулся в Москву. По некоторым данным, речь идет о первом секретаре российской дипмиссии. Мужчину заподозрили в шпионаже.

В мире Европа Болгария Правительство МИД
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