Захарова указала на принцип взаимности в дипломатии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о принципе взаимности в дипломатии. Она указала на это, отвечая на вопрос об отказе Болгарии выдать визу россиянину, который должен был занять пост военного атташе в посольстве РФ в Софии.

"Не комментируя этот конкретный случай, хочу напомнить, что в дипломатии действует принцип взаимности", - подчеркнула Захарова, которую цитирует ТАСС.

По некоторым данным, в болгарском внешнеполитическом ведомстве отказались выдать визу российскому дипломату в связи с отрицательным заключением одного из местных министерств при согласовании указанного вопроса.

Накануне болгарские власти объявили персоной нон грата еще одного россиянина, который уже вернулся в Москву. По некоторым данным, речь идет о первом секретаре российской дипмиссии. Мужчину заподозрили в шпионаже.