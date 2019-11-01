Авен считает разумной идею Федуна передать "Спартак" болельщикам

Предприниматель, один из богатейших бизнесменов России Петр Авен оценил инициативу владельца "Спартака" Леонида Федуна передать футбольный клуб в управление болельщикам.

Ранее Леонид Федун сообщил, что в 2023 году он планирует отдать контрольный пакет акций "Спартака" некоммерческой организации, в которую войдут все поклонники команды.

- Это разумная инициатива. Но она вызывает много вопросов, и ее будет трудно реализовать, - заявил Авен корреспонденту "РГ".

Отметим, что Петр Авен является болельщиком "Спартака". В четверг он посетил матч красно-белых с "Ростовом" в 1/8 финала Кубка России, в котором москвичи выиграли 2:1. Терерь в четвертьфинале они сыграют с ЦСКА. Это будет уже весной будущего года.