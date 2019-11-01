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01.11.2019 00:52
Рубрика: Спорт

Авен считает разумной идею Федуна передать "Спартак" болельщикам

Текст: Артем Локалов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Предприниматель, один из богатейших бизнесменов России Петр Авен оценил инициативу владельца "Спартака" Леонида Федуна передать футбольный клуб в управление болельщикам.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Болельщики "Спартака" написали открытое письмо Леониду Федуну

Ранее Леонид Федун сообщил, что в 2023 году он планирует отдать контрольный пакет акций "Спартака" некоммерческой организации, в которую войдут все поклонники команды.

- Это разумная инициатива. Но она вызывает много вопросов, и ее будет трудно реализовать, - заявил Авен корреспонденту "РГ".

Отметим, что Петр Авен является болельщиком "Спартака". В четверг он посетил матч красно-белых с "Ростовом" в 1/8 финала Кубка России, в котором москвичи выиграли 2:1. Терерь в четвертьфинале они сыграют с ЦСКА. Это будет уже весной будущего года.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпионат России по футболу 2019/2020
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