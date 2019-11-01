Бой Поветкина и Хантера состоится седьмого декабря

Организаторы вечера профессионального бокса, который состоится седьмого ноября в Саудовской Аравии, подтвердили, что в андеркарте в матче реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа пройдет бой с участием россиянина Александра Поветкина.

Ранее сообщалось о том, что представители россиянина Александра Поветкина и американца Майкла Хантера договорились о проведении боя. Но официального объявления долгое время не было. В четверг же промоутерская компания Matchroom Boxing подтвердила проведение этого поединка седьмого декабря в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Главным событием вечера станет матч-реванш между обладателем поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Напомним, что в первом поединке Джошуа был явным фаворитом, однако Руис, который готовился к поединку уплетая бургеры, оказался не по зубам чемпиону. В седьмом раунде после нескольких нокдаунов рефери остановил бой и поднял руку Руису.

Поветкин и 31-летний Хантер выйдут на ринг раньше главного боя, но их поединок также обещает быть интересным. За карьеру 40-летний олимпийский чемпион Поветкин провел 37 боев, в которых одержал 35 побед, из них 24 - нокаутом. В августе он вчистую победил в Британии Хьюи Фьюри.

Американец имеет в послужном списке 18 побед, 15 - нокаутом, а также одно поражение. Совсем недавно он нанес поражение другому россиянину Сергею Кузьмину.