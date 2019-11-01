Двойной удар: в Британии напуганы уникальными свойствами "Сармата"

Британские СМИ рассказали, почему системы ПРО не смогут противостоять ракете "Сармат".

Портал "ИноСМИ" перевел статью The Times, посвященную "ракете, которую невозможно остановить". Речь идет о перспективной российской МБР "Сармат".

Поводом для публикации послужили предстоящие летные испытания, которые начнутся в январе 2020 года. Если все пройдется успешно, в 2021 году ее примут на вооружение.

Автор статьи напоминает, что о 208-тонной ракете, способной нести термоядерную боевую часть и другие стратегические вооружения, рассказал президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию в прошлом году. Она должна заменить МБР Р-36, известную на Западе как "Сатана".

Ракета "Сармат" обладает дальностью полета в 18 тысяч километров и способна уничтожить все на территории "размером с Техас или Францию".

Но еще больше его тревожит, что "Сармат", который эксперты уже именуют "Сатана-2", станет главным средством доставки гиперзвукового блока "Авангард".

Запускать его "Сармат" сможет на высоте примерно в 30-36 тысяч метров, то есть в верхних слоях атмосферы Земли. После этого "Авангард" с десятикратным превышением скорости звука будет, постоянно маневрируя, лететь к цели.

Сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри уверен, что "Авангард" станет серьезным вызовом для западных систем ПРО, поскольку создавались они для противостояния баллистическим ракетам, летящим из верхних слоев атмосферы.

С появлением "Сармата", оснащенного "Авангардом", эту стратегию Западу придется пересмотреть.

По мнению Дугласа Барри, новая российская МБР может "затопить" системы ПРО, если выпустит ядерные боеголовки по одним целям, а гиперзвуковые ракеты по другим.