Госдеп опубликует документы по Украине

Государственный департамент США в ответ на требование суда согласился опубликовать документы, которые связаны с Руди Джулиани, адвокатом президента страны Дональда Трампа, и с политикой администрации Соединенных Штатов в отношении Украины. От этом сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление.

По данным издания, госдеп предоставит документы "с соответствующими редакционными изменениями" к 22 ноября. Также будет опубликована переписка Джулиани с некоторыми советниками государственного секретаря США Майка Помпео. В этот пакет войдут текстовые сообщения, электронные письма, переписка в мессенджерах и записи в календаре.

Напомним, что ранее правозащитной организации American Oversight ("Американский надзор") удалось через суд Вашингтона добиться от государственного департамента США публикации документов, связанных с политикой нынешней администрации страны в отношении Украины.