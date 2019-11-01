Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции. Косторная набрала 76,55 балла и обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову (74,24). В тройку сильнейших по итогам первого дня соревнований также вошла американка Мэрайя Белл (70,25).

Занять первое место в короткой программе Алене Косторной помогло исполнение тройного акселя. Еще два "трикселя" заявлены в произвольной программе, как было и на предсезонном турнире "Финляндия Трофи", где Косторная впервые сделала самый сложный прыжок в женском одиночном катании.

Во время тренировок в Гренобле у Косторной не все получалось. Вот и тут судьи усмотрели недокрут на акселе. За свой прокат Косторная получила даже меньше, чем на соревнованиях в Финляндии (77,25), поэтому выглядела намного расстроенной после объявления оценок.

Однако она выиграла у Загитовой, которая исполнила каскад "тройной лутц - тройной риттбергер", двойной аксель и тройной флип. Алина тоже может быть недовольна оценками - 74,24. Напомним, что личным рекордом олимпийской чемпионки Пхенчхана является 82,08 балла, полученные на чемпионате мира 2019 года.

Впрочем, для Загитовой это первый серьезный старт в текущем сезоне. В начале октября она выступила на коммерческом командном турнире Japan Open, где по регламенту соревнований участники представляют лишь произвольные программы. В Сайтаме состоялась официальная премьера "Клеопатры". В Гренобле - композиции под песню израильской певицы Ясмин Леви "Me Voy".

Третья российская фигуристка на Гран-при Франции Мария Сотскова не справилась с прыжковым набором и получила за свой прокат 50,38 балла. Она занимает 11-е место.

Между тем

Алина Загитова подготовила новый показательный номер. Его постановщиком выступил постоянный хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Программа посвящена его матери Людмиле Шалашовой, которой не стало 29 августа. Бывшая балерина Большого театра до последних дней жизни работала в группе Тутберидзе, в том числе с Алиной Загитовой, у которой в олимпийский сезон были сразу две "балетные" программы - "Черный лебедь" и "Дон Кихот".