Малкин нанял юриста, чтобы разобраться в ситуации с блокчейн-бизнесом

Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий в НХЛ за "Питтсбург", намерен разобраться, как его имя связано с блокчейн-бизнесом.

По словам представляющего интересы Малкина в США Джея Пи Бэрри, российский хоккеист нанял юриста, который должен выяснить, каким образом вложенные им два миллиона долларов оказались связаны с блокчейн-бизнесом, сообщает TSN.

По словам Бэрри, изначально Малкин вкладывал деньги в стартап по производству линии одежды, которым руководил друг хоккеиста. Позже одежда стала продаваться через интернет. Юрист должен будет установить, что же произошло с компанией и почему имя Малкина теперь связывают с криптовалютой.

Ранее благодаря этому выяснилось, что у Малкина есть американское гражданство. На родине хоккеиста многие восприняли это известие как предательство, однако сам Евгений заявил, что не видит в этом никаких проблем, поскольку как и раньше всегда готов выступать за сборную России, а гражданство США ему нужно лишь для более комфортного проживания с семьей в Северной Америке.