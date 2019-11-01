МИД РФ опроверг обвинения США в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили

Российский МИД опровергает обвинения Вашингтона в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Администрация США использует непростую внутреннюю ситуацию в Чили для продолжения своих попыток очернить внешнеполитический курс нашей страны. Это не новость. Ранее такого рода нечистоплотные приемы применялись многократно. Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие электоральные или иные внутриполитические процессы где бы то ни было", - цитирует Рябкова "Интерфакс".

Дипломат также добавил, что Москва с уважением относится к суверенитету других государств, и в этом заключается ее внешнеполитическая линия. Рябков выразил надежду, что чилийцы это понимают и "злонамеренные происки США не приведут к искомому для Вашингтона результату".

Ранее госдеп США обвинил российских "троллей" в использовании политической дискуссии в Чили для разжигания конфликта. Напомним, что протесты в этом латиноамериканском государстве начались в октябре из-за того, что в столице страны Сантьяго повысили цены на проезд в метро. Однако впоследствии местные жители стали также высказывать недовольство еще и низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В ходе беспорядков погибли не менее 19 человек. В результате власти объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и тарифов на электричество.