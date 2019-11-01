МИД РФ: Заменить договор СНВ-3 до истечения срока не удастся

Заменить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) до истечения срока действия текущего его варианта не удастся. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

"Сложная и непонятная ситуация с перспективами продления договора о СНВ. Уже очевидно, что за оставшееся время (договор действителен до 5 февраля 2021 года - прим. "РГ") мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену", - сказал Леонтьев в рамках дискуссии о будущем стратегических ядерных вооружений в треугольнике "США - Россия - КНР".

По словам Леонтьева, осложняет процесс переговоров намерение американской стороны привлечь к контролю над ракетными ядерными вооружениями Китай, от чего Пекин отказывается. Леонтьев также добавил, что Вашингтон сейчас "держит мхатовскую паузу". При этом даже для технического продления договора для одной только России потребуется не менее полугода на то, чтобы изменить соответствующий федеральный закон. Американскую сторону об этом предупредили, но пока никакой реакции на это не последовало, отметил дипломат.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против продления договора СНВ-3, называя его "одной из плохих сделок, заключенных администрацией Барака Обамы". По мнению главы Белого дома, Москва сумела переиграть Вашингтон при заключении этой сделки.