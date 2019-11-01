Минтранс разработал поправки в ПДД для электросамокатов и моноколес

Особенности передвижения новомодных транспортных средств предлагается привязать к возрасту водителей. Так, дети младше семи лет смогут ездить на них по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне пешеходов), а также пешеходным зонам.

Для движения подростков до 14 лет предусмотрены схожие правила, но в случае с велопешеходными дорожками они должны будут использовать сторону, предназначенную для велосипедистов. Пешеходные зоны станут для них недоступны.

Водители старше 14 лет обяжут занимать при движении велосипедные полосы, велосипедные и велопешеходные дорожки, проезжую часть велосипедных зон. Если их нет, разрешено съезжать на тротуар или пешеходную дорожку. При отсутствии последних - на обочину.

Выезжать на правый край проезжей части дорог, если обочины нет, смогут только водители средств индивидуальной мобильности, оборудованных электродвигателем, тормозом и звуковым сигналом. Однако и здесь есть ограничение: скоростной лимит дорог не должен превышать 60 километров в час.

При движении вместе с пешеходами водители электросамокатов, моноколес и других средств обязаны будут ехать со скоростью не выше 20 километров в час. Такое же требование будет действовать при движении в жилых зонах и во дворах.