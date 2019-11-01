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01.11.2019 00:09
Рубрика: ПДД

Минтранс разработал поправки в ПДД для электросамокатов и моноколес

Текст: Юлия Кривошапко
В России появится новый вид транспорта - средство индивидуальной мобильности. В эту категорию войдут популярные у россиян электросамокаты, гироскутеры, скейтборды, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства. Об этом говорится в поправках в Правила дорожного движения (ПДД), которые подготовил Минтранс.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Особенности передвижения новомодных транспортных средств предлагается привязать к возрасту водителей. Так, дети младше семи лет смогут ездить на них по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне пешеходов), а также пешеходным зонам.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Для движения подростков до 14 лет предусмотрены схожие правила, но в случае с велопешеходными дорожками они должны будут использовать сторону, предназначенную для велосипедистов. Пешеходные зоны станут для них недоступны.

Водители старше 14 лет обяжут занимать при движении велосипедные полосы, велосипедные и велопешеходные дорожки, проезжую часть велосипедных зон. Если их нет, разрешено съезжать на тротуар или пешеходную дорожку. При отсутствии последних - на обочину.

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Выезжать на правый край проезжей части дорог, если обочины нет, смогут только водители средств индивидуальной мобильности, оборудованных электродвигателем, тормозом и звуковым сигналом. Однако и здесь есть ограничение: скоростной лимит дорог не должен превышать 60 километров в час.

При движении вместе с пешеходами водители электросамокатов, моноколес и других средств обязаны будут ехать со скоростью не выше 20 километров в час. Такое же требование будет действовать при движении в жилых зонах и во дворах.

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#ПДД