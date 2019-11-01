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Мощнейший в мире смартфон пришел в Россию по цене 70 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
01.11.2019,  
17:20
Фото: Asus Игровой смартфон ROG II. Фото: Asus
Игровой смартфон ROG II. Фото: Asus

Компания Asus открыла на своем официальном российском сайте прием предварительных заказов на игровой смартфон ROG Phone II, который занял первое место в сентябрьском рейтинге AnTuTu самых быстрых девайсов на Android (октябрьский еще не сформирован).

Звание мощнейшего в мире новый Asus ROG Phone II получил в том числе благодаря "разогнанному" процессору Snapdragon 855+, который работает в тандеме с 12 гигабайтами оперативной памяти LPDDR4X и графикой Qualcomm Adreno 640 (встроена в чипсет). Объем постоянной памяти - 512 Гб.

Игровой смартфон ROG II. Фото: Asus

Аппарат оснащен 6,59-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением FullHD+, основной 48-Мп камерой на модуле Sony IMX586 и фронталкой на 24 Мп. Основная камера поддерживает съемку видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Емкость аккумулятора ROG Phone II составляет 6000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 30 Вт. Имеется модуль NFC, разъем для наушников, FM-приемник. В комплект поставки входит кулер для охлаждения устройства во время тяжелых игр.

Всем разместившим предзаказ Asus обещает подарить игровую аудиогарнитуру ROG Cetra. Стоимость устройства составляет 69990 рублей.

Конкурентом новому "тяжеловесу" станет Black Shark II Pro от Xiaomi.

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