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01.11.2019 15:46
Рубрика: Легковые авто

Nissan модернизировал соперника Juke

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan модернизировал компактный кроссовер Kicks в спецификации для китайского рынка.

Напомним, Kicks - это глобальная модель, базирующаяся на агрегатной базе V- platporm. Она представлена на рынках обеих Америк, Ближнего Востока, Китая. В модельной иерархии кроссоверов Nissan стоит ступенью ниже Qashqai, таким образом делит рынки с соплатформенным Juke.

Китайский Kicks 2020 модельного года получил обновленную внешность, двигатель и новые опции.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Снаружи кроссовер обзавелся выразительным бампером с черным обрамлением фар, имитацией сплиттера и хромированным декором.

Список оснащения пополнен проекционной головной оптикой на светодиодах, сиденьями полностью обитыми кожей, системой контроля давления в шинах, электронным ассистентом Nissan i-Safety с функциями контроля движения по полосе и предупреждения столкновения.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Под капотом обновленного Kicks для Китая бензиновый 1,5-литровый атмосферный двигатель семейства HR15DE третьего поколения мощностью 124 л.с. и крутящим моментом 147 Нм. В трансмиссии на выбор - 5-скоростная МКПП или вариатор X-Tronic.

В Китае цены на Kicks 2020 года начинаются от 99 800 юаней (примерно 908 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan