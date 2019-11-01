Новый Renault Duster оказался опасен для детей

Renault Duster второго поколения при фронтальном ударе защищает водителя и пассажира на четыре звезды из пяти, а детей в детских креслах - на две звезды. Такие оценки вынесли популярному паркетнику по результатам тестов специалисты Latin NCAP.

Испытанный Duster - румынской сборки, оборудован двумя фронтальными подушками безопасности и ESP.

При фронтальном ударе Duster продемонстрировал приемлемый уровень безопасности. Но силовая структура кузова сохранила целостность на пределе прочности. А при боковом краш-тесте структура кузова опасно деформировалась, манекен-водитель испытал не критичную, но высокую нагрузку в районе торса. Головы манекена-ребенка и манекена-младенца контактировали с элементами интерьера, что недопустимо. Система курсовой устойчивости (ESP) прошла тесты без нареканий.

Независимая программа тестов Latin NCAP создана в 2014 году с целью информировать потребителей о безопасности автомобилей продающихся в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Основана на протоколах европейской программы Euro NCAP, применявшихся до 2008 года.

Фронтальный удар проводят на скорости 64 км/ч - о деформируемый барьер с 40- процентным перекрытием передней проекции автомобиля. Боковой - 1300-килограммовой тележкой с деформируемым модулем контактной площадью 1500х500 мм на скорости 50 км/ч.

Производство Renault Duster второго поколения в ближайшую пару лет наладят на заводе Renault в Москве.