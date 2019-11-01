Лауреат II премии XVI Конкурса Чайковского японский пианист Мао Фудзита выступает на новом московском фестивале Валерия Гергиева в "Зарядье" с двумя программами: с сольной из сонат Моцарта (в Малом зале) и с оркестром Мариинского театра в Большом зале Концертного зала "Зарядье", где будет исполнен Концерт Моцарта № 20, ре минор с авторской каденцией пианиста. Перед своими выступлениями Мао Фудзита ответил на вопросы "РГ":

Как изменилась ваша жизнь после Конкурса Чайковского?

Мао Фудзита: После конкурса у меня уже было много концертов - в Японии, в европейских странах, в Америке, в России. Я очень ценю это и счастлив играть по всему миру. Я готовил сольные программы, но также было много возможностей исполнять концерт Чайковского: я дебютировал в Лондоне с маэстро Гергиевым и в Корее. Я должен заниматься, заниматься и еще раз заниматься до конца своей жизни. И мне это в радость.

Вас называют "солнечным мальчиком". И за ваше всегда позитивное настроение, улыбку, ясность и свет в вашем исполнении.

Мао Фудзита: Да, я - солнечный мальчик (смеется), и мне нравится это прозвище! Такой мой характер. Я всегда исполняю музыку с ощущением счастья. Я всегда улыбаюсь фортепиано, когда играю. Я очень рад, что у меня такое прозвище. Я люблю заниматься, люблю свой инструмент, без него я стал бы, наверное, бездомным, все потерял бы. И себя. Моя жизнь - это моя музыка.

Какую музыку, кроме фортепианной, вы любите?

Мао Фудзита: Оперу очень люблю. Я большой фанат Рихарда Вагнера, люблю также Штрауса, Моцарта. В основном, конечно, слушаю в записях. В Японии дорого посещать оперу, поэтому я надеюсь ходить на спектакли в Германии, там это доступно для студентов. Мне нравится симфоническая музыка. Если я играю концерт с оркестром, во втором отделении, как правило, исполняют симфонию. И я иду слушать остальной концерт, после того, как отыграю свою часть. Это очень полезно для меня - слушать симфонический оркестр, ведь я с ним играю.

Вы называете Моцарта вашим любимым композитором?

Мао Фудзита: Моцарт очень непредсказуемый, хотя кажется очень простым. Его музыка невероятно красива. У него не так много нот, как, например, у Рахманинова, только самый необходимый минимум, но мы должны думать о цвете каждого звука или гармонии. Это довольно сложно. Это совсем не очевидные вещи. Гораздо проще в этом отношении играть Рахманинова или Чайковского.

Кого из пианистов вы слушаете и выделяете как интерпретаторов Моцарта?

Мао Фудзита: Мицуко Учида прекрасная пианистка. Ее интерпретации Моцарта просто великолепны. Я постоянно слушаю ее Моцарта. Также очень интересен мне Андраш Шифф: он противоположен Учиде, иное прикосновение, окраска звука. Но оба мне интересны.

Есть ли у вас ваш секрет исполнения Моцарта?

Мао Фудзита: Мой секрет исполнения Моцарта - всегда думать о звуке и балансе. Если я играю на сцене, мне важен каждый звук и эхо. Там так мало нот, поэтому необходимо заботиться обо всем, концентрировать внимание на кончиках пальцев.

Каковы ваши планы на дальнейшее образование? Вы заканчиваете колледж. Вы упомянули Германию?

Мао Фудзита: Я поеду в Германию. В Берлин, где больше специализации по камерной музыке. У меня сейчас бывает возможность исполнять концерты с оркестром и сольные, но теперь я хотел бы погрузиться в ансамблевую музыку. Звуки скрипичных инструментов настолько отличаются от фортепиано! Хочу погрузиться в этот звук и научиться находить баланс.

Вы уже несколько раз выступали в России - Москва, Петербург, Иркутск.

Мао Фудзита: До конкурса я представлял Россию как очень строгую, неулыбающуюся страну, но после конкурса образ России поменялся для меня. Здесь много добрых и нежных людей, тонко понимающих музыку. Здесь действительно знают музыку. И я рад играть перед такой знающей публикой.