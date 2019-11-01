Новости

В ДТП под Ростовом погиб ребенок 09:18
Пользователей Сети рассмешило фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского 09:13
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента 09:12
Рейс Екатеринбург - Сургут задержали из-за звонка о бомбе 08:54
Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни ноября 08:54
В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб 08:48
СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска 08:45
В Прикамье директор стройфирмы присвоил 76 миллионов рублей 08:40
Госдеп опубликует документы по Украине 08:32
Страдающий от рака телеведущий назвал первые симптомы онкологии 07:53
Пушков оспорил утверждение о "победе Украины над "Северным потоком-2" 07:35
Загитова представила новую показательную программу 07:33
СМИ: Массимо Каррера может возглавить "Удинезе" 07:20
С рейса Хабаровск - Москва сняли пьяного пассажира 07:17
В Кузбассе застрелили экс-мэра Киселевска 07:00
Фрегат "Паллада" отправился из Владивостока в кругосветное плавание 06:46
Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге с победы над Строуманом 06:42
РФ отправила на север Сирии 300 военных и 20 бронеавтомобилей 06:38
В США после твита Трампа подорожали собаки 06:25
В Якутии экипаж рейсового вертолета спас заплутавших в тайге 05:58
В Забайкалье появились первые солнечные электростанции 05:57
Трамп обвинил политиков Нью-Йорка в плохом к нему отношении 05:42
Велосипедистам ограничат движение по пешеходным зонам 05:30
В Приамурье арестовали подозреваемых в убийстве главы поселка 05:07
Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море 04:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
01.11.2019 09:13
Рубрика: В мире

Пользователей Сети рассмешило фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского

Текст: Диана Ковалева
Фото: Офис президента Украины Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Пользователей сети позабавило фото украинского президента Владимира Зеленского, стоящего рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который сидит за столом с Мариинском дворце и заполняет книгу почетных гостей. Об этом сообщает издание Страна.ua, которое объявило конкурс на лучшую подпись к фото на своей странице в Facebook.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети

Большинство пользователей, как видно из комментариев, делают акцент на неравном положении двух политиков и подконтрольности Украины странам Запада.

"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне", - написал комментатор Юрий Барановский.

Vjacheslav Bulynin оставил такой комментарий: "Зеленский диктует НАТО условия капитуляции".

Напомним, что ранее Зеленский посетил село Золотое в Луганской области, где в разговоре с бывшими боевиками неонацистского полка "Азов" сказал: "Я же не лох". С тех пор за эти слова в его адрес летит поток обидных шуток и осуждающих комментариев.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у омского "Эксперт Банка"
США ввели новые санкции в отношении Ирана
Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово
Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию Буркова в США
Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"