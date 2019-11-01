Пользователей Сети рассмешило фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского

Пользователей сети позабавило фото украинского президента Владимира Зеленского, стоящего рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который сидит за столом с Мариинском дворце и заполняет книгу почетных гостей. Об этом сообщает издание Страна.ua, которое объявило конкурс на лучшую подпись к фото на своей странице в Facebook.

Большинство пользователей, как видно из комментариев, делают акцент на неравном положении двух политиков и подконтрольности Украины странам Запада.

"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне", - написал комментатор Юрий Барановский.

Vjacheslav Bulynin оставил такой комментарий: "Зеленский диктует НАТО условия капитуляции".

Напомним, что ранее Зеленский посетил село Золотое в Луганской области, где в разговоре с бывшими боевиками неонацистского полка "Азов" сказал: "Я же не лох". С тех пор за эти слова в его адрес летит поток обидных шуток и осуждающих комментариев.