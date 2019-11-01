Пушков оспорил утверждение о "победе Украины над "Северным потоком-2"

Российский сенатор Алексей Пушков назвал в Twitter публикацию немецкого издания Die Welt о якобы победе Украины в борьбе против "Северного потока-2" попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. По словам Пушкова, усмотреть здесь "победу" может только одноглазый наблюдатель.

США удалось замедлить реализацию проекта достаточно для того, чтобы создать для Украины важное преимущество на переговорах с Россией о транзите газа, отметил обозреватель газеты Даниэль Ветцель. Он отметил, что договор о поставках газа потребителям в Европе через украинскую территорию истекает 31 декабря. Как утверждает автор статьи, к этому моменту прокладка "Северного потока - 2" еще не будет завершена.

Напомним, после двухлетнего молчания датское энергетическое агентство выдало компании-оператору газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG ("дочка" "Газпрома") разрешение на прокладывание трубы в своей исключительной экономической зоне. Газопровод пройдет по кратчайшему маршруту из заявленных последними. Разрешение Дании фактически сняло последнее ограничение для строительства "Северного потока-2". Ожидание длилось более двух лет, что стало следствием "мощного давления" Копенгаген.

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода через Балтийское море в Германию. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. На текущий момент он готов на 83 процента.