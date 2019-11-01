Московский фестиваль "Зарядье" открыли лауреаты Конкурса Чайковского

Первая программа нового Московского музыкального фестиваля "Зарядье", который проводит Валерий Гергиев, открылась выступлением лауреатов Конкурса Чайковского, которые выступили еще до официального концерта-открытия в Малом зале "Зарядья". Тон фестивалю задала музыка Прокофьева - энергичная, яркая в исполнении молодых музыкантов.

Почти весь концерт за роялем был Сергей Редькин (лауреат III премии XV Конкурса Чайковского), исполнивший фортепианные пьесы из балета "Золушка", соч. 102, а также аккомпанировавший другим музыкантам.

Его исполнение Прокофьева отличал драйв и точное попадание в стиль: энергия, направленно острый звук и ироничность в прокофьевских контрастах в Ссоре, элегантность в лирике Вальса, удивительная гибкость в изломанных интонационно мелодиях, театральная выпуклость образов и оркестровость звучания фортепиано.

В ансамбле с Анастасией Кобекиной (виолончель, III премия XVI Конкурса) Сергей показал себя как отличный ансамблист, то подчеркивая контраст бархатного тембра виолончели и несколько стеклянного ударного фортепиано, то вступая в лирический диалог и достигая на фортепиано певучести струнного инструмента.

Анасатасия Кобекина в исполнении Сонаты для виолончели и фортепиано до мажор, соч. 119 оставила впечатление очень тонкого и чуткого музыканта, прекрасно владеющего звуком. Палитра ее инструмента необычайно широка - от густого басистого насыщенного до почти призрачного истаивающего звука, выразительна теплая нежная кантилена и тревожные резкие агрессивные аккорды. Виолончелистка изумительно ведет сложнейшие прокофьевские мелодии, разбросанные на несколько октав, и способна передать юмор Прокофьева, например, во 2-й части сонаты, с ее петрушечно-балаганной темой и "пионерской", родственной теме Пети-пионера из симфонической сказки "Петя и волк".

О техническом мастерстве лауреатов (и участников) Конкурса Чайковского можно не говорить - это то безусловное основание, на котором строится уже художественная интерпретация избранных сочинений.

София Виланд (флейта) (VIII премия XVI Конкурса) вместе с Сергеем Редькиным исполнила Сонату для флейты и фортепиано ре мажор, op. 94. Стоит особо отметить длинное дыхание и изящество интонаций молодой флейтистки.

Для исполнения Увертюры на еврейские темы для кларнета, двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано до минор, соч. 94 (1943) помимо лауреатов Конкурса были привлечены солисты оркестра Мариинского театра - скрипачка Ольга Волкова (концертмейстер оркестра) и Юрий Афонькин (концертмейстер группы альтов).

Очень выразительно, как сольный инструмент среди равных выступил кларнетист Никита Ваганов (V премия XVI Конкурса). Именно кларнету, с его способностью передать не просто человеческую интонацию, но интонацию говора, акцентов, нюансов произнесения, иногда и ернических, отдана главная тема Увертюры. Так что привычный струнный квинтет дополнился очень ярким сольным кларнетом, и Увертюра превратилась в энергетический коктейль.

Завершили концерт Пять мелодий для скрипки и фортепиано, соч. 35 бис (1925), которые исполнили Айлен Притчин (скрипка, премия XVI Конкурса и Юрий Фаворин (фортепиано, участник XV Конкурса). В этих пьесах Прокофьев был более элегичен и даже меланхоличен, чем в прочих, прозвучавших на концерте. И музыканты оказались способны держать публику в напряжении, исполняя эту почти философскую музыку.