Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: водителя мгновенно наказали за проезд через двойную сплошную 12:00
Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам 11:00
Видео: полисмен попал в аварию, пока писал за рулем sms 09:45
Велосипедистам ограничат движение по пешеходным зонам 05:30
01.11.2019 12:20
Рубрика: Дороги

Санитарные врачи Москвы призвали не покупать незамерзайку на обочинах дорог

Текст: Ирина Огилько
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роспотребнадзор по Москве проверил зимний омыватель для стекол, который продают на обочинах дорог, и выявил в его составе опасный метанол.

Фото: istockphoto.com
Эксперты рассказали, как ездить зимой без "незамерзайки"

По данным пресс-службы ведомства, за первое полугодие нынешнего года была проведена 131 проверка в отношении субъектов, реализующих низкозамерзающую стеклоомывающую жидкость. Было исследовано около 700 литров этой продукции, метанол встречался в 60% случаев. В отношении продавцов возбуждены административные дела. Только в 2019 году до реализации не допущено 21,9 тыс. литров опасной незамерзайки. С 2017 года изъято из оборота 52 тыс. литров, вынесено 14 постановлений о прекращении действия свидетельств о государственной регистрации продукции. В отношении 10 производителей материалы проверок направлены в правоохранительные органы.

Использование метилового спирта при производстве незамерзающей стеклоомывающей автомобильной жидкости запрещено, так как он токсичен для человека. Малые дозы раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а крупные приводят к головокружениям, ухудшению зрения, заболеваниям желудочно-кишечного тракта. При приеме внутрь смертельная доза этого вещества для человека составляет от 30 до 50 грамм, а для тяжелого отравления со слепотой может быть достаточно даже 5-10 грамм.