Санитарные врачи Москвы призвали не покупать незамерзайку на обочинах дорог

Роспотребнадзор по Москве проверил зимний омыватель для стекол, который продают на обочинах дорог, и выявил в его составе опасный метанол.

По данным пресс-службы ведомства, за первое полугодие нынешнего года была проведена 131 проверка в отношении субъектов, реализующих низкозамерзающую стеклоомывающую жидкость. Было исследовано около 700 литров этой продукции, метанол встречался в 60% случаев. В отношении продавцов возбуждены административные дела. Только в 2019 году до реализации не допущено 21,9 тыс. литров опасной незамерзайки. С 2017 года изъято из оборота 52 тыс. литров, вынесено 14 постановлений о прекращении действия свидетельств о государственной регистрации продукции. В отношении 10 производителей материалы проверок направлены в правоохранительные органы.

Использование метилового спирта при производстве незамерзающей стеклоомывающей автомобильной жидкости запрещено, так как он токсичен для человека. Малые дозы раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а крупные приводят к головокружениям, ухудшению зрения, заболеваниям желудочно-кишечного тракта. При приеме внутрь смертельная доза этого вещества для человека составляет от 30 до 50 грамм, а для тяжелого отравления со слепотой может быть достаточно даже 5-10 грамм.