Суд отказался брать с режиссера Серебренникова подписку о невыезде

В Мещанском суде Москвы, где в пятницу начали повторно рассматривать дело Кирилла Серебренникова, обвинение ходатайствовало о том, чтобы с режиссера и других обвиняемых в мошенничестве при реализации проекта "Платформа" взяли подписку о невыезде. В ходе процесса суд не согласился с доводами обвинения.

Им инкриминируют тяжкое экономическое преступление, поэтому, считает обвинение, надо сделать так, чтобы эти люди не могли скрыться от правосудия. Адвокаты обвиняемых с такой мерой пресечения категорически не согласны.

Напомним, что ранее Серебреникова и его подельников освободили из-под стражи. Однако Мосгорсуд направил материалы на новое рассмотрение. Причиной стало заявление прокурора о том, что Мещанский райсуд ошибся в подсчете, указав на неверные суммы ущерба в обвинительном заключении. Он пояснил: по всем эпизодам хищений следствие насчитало общий ущерб приблизительно в 133 млн рублей, а суд - более 136 млн рублей, дважды посчитав одну сумму - "и как хищения, и как вывод средств".

Речь идет о средствах, которые выделили в 2011-2014 годах основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" в рамках этого проекта.

Дело расследовалось по статье об особо крупном мошенничестве - ч. 4 ст. 159 УК РФ и было завершено в прошлом году. С октября 2018 года оно находилось на рассмотрении Мещанского райсуда. Подсудимых по нему четверо: сам режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор "Седьмой студии" и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая признала свою вину и заключила сделку со следствием, было выделено в отдельное производство.

Теперь в ходе пересмотра дела Мещанский райсуд должен не только решить вопрос о мере пресечения для фигурантов, но и рассмотреть ряд ходатайств сторон, а также назначить дату рассмотрения уголовного дела по существу.