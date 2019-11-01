В центре Москвы из пожара спасли сову и 31 человека

Как пояснили "РГ" в пресс-службе, пожар начался около 15:30 на втором этаже 8 этажного кирпичного здания, затем огонь перекинулся на верхние этажи.

Распространению огня способствовали сильные порывы ветра и то, что в доме есть деревянные перекрытия. Так же огнем была охвачена лифтовая шахта, что привело к ее частичному обрушению. Пожару присвоен был третий уровень сложности, тушили огонь более 10 пожарных расчетов. Из огня и дыма спасли 31 человека и сову по имени Абу. Как отмечают спасатели, напуганную птицу с трудом удалось отловить и передать хозяйке, эвакуировавшейся до этого в собственный автомобиль. Трое жильцов обратились за медицинской помощью. Как констатировали медики, все пострадавшие отравились продуктами горения.

В 17:00 пожар был полностью потушен. Всего выгорело около 100 квадратных метров площади. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, ведь владелец "нехорошей" квартиры злоупотреблял алкоголем.

Кстати, как передают информагентства, летом в этом доме уже был пожар на том же этаже, но в другой квартире.

В настоящее время движение в районе Большой Сухаревской площади перекрыто из пожарных и полицейских машин. Движение на Садовом Кольце и ул. Сретенка рабочее.

Напомним, что дом, в котором случился пожар, был построен в 1915 году. В одном из корпусов этого здания жил режиссер Александр Гинцбург, создатель фильма "Гиперболоид инженера Гарина".