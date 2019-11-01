Автотрассу "Москва-Казань" построят к 2027 году

Строительство скоростной автотрассы "Москва-Казань" начнут в 2020 году, а закончат к 2027 году, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов в пятницу, 1 ноября.

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов. Полностью вся трасса "Москва-Казань" будет готова к 2027 году, добавил он.

Сроки завершения проекта сдвинулись из-за необходимости ремонта другой дороги, пояснил вице-премьер. "Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи - это приведение действующей трассы М-7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трехполосного исполнения там, где она имеет двухполосное", - сказал Акимов.

Общий объем финансирования проекта составит около 730 миллиардов рублей.

Ране в сентябре министр транспорта Евгений Дитрих сообщал, что Минфин одобрил строительство двух участков дороги "Москва-Казань": от Москвы до Владимира с обходом Владимира и от Казани до Канаша. Также было получено предварительное одобрение Минфина на начало проектирования трассы с последующим ее продлением до Екатеринбурга и Челябинска.

Трасса Москва - Казань входит в состав транспортного коридора "Европа - Западный Китай".