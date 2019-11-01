ЦБ отозвал лицензию у омского "Эксперт Банка"

Центральный банк отозвал лицензию у "Эксперт Банка". Кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты и выводом денежных средств за рубеж, - объяснил регулятор.

"Эксперт Банк" был зарегистрирован в 1994 году в Омске. Кредитная организация занимала 209-е место по величине активов и была одним из двух работающих омских банков. Теперь на рынке действует всего один региональный игрок - "ИТ Банк". Конечным бенефициаром "Эксперт Банка" является москвич Роман Стройков. Ему принадлежит почти 93 процента акций.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с первого ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Эксперт Банк" АО "Эксперт Банк", рег. № 2949, город Омск (приказ Банка России от 01 ноября 2019 года №ОД- 2519)", - говорится в сообщении регулятора.

Как выяснил регулятор, "Эксперт Банк" проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.

Кроме того, "Эксперт Банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В сообщении ЦБ отмечается, что организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

"Эксперт Банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), - подчеркивает регулятор.