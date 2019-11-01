СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.

Напомним, он погиб накануне поздно вечером во дворе собственного дома в поселке Верх-Чумыш в Кузбассе. Рядом с телом экс-главы города обнаружили труп неизвестного, которому на вид около 40 лет.

По версии следствия, силуэты двух людей и свет фонарика во дворе заметила супруга Лаврентьева. Бывший градоначальник взял охотничье ружье и вышел на улицу. Раздались выстрелы. Лаврентьев был смертельно ранен в голову и живот. Рядом был обнаружен труп одного из непрошеных гостей. Лаврентьев застрелил его, пытаясь защититься.

Второй из напавших на дом экс-мэра скрылся. В городе объявлен план "Перехват". Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство двух лиц", продолжается. Одна из версий следствия - попытка разбойного нападения.

Отметим, что Сергей Лаврентьев был главой Киселевского городского округа на протяжении 16 лет и ушел в отставку по собственному желанию в 2018 году.