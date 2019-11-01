Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска

Один из тех, кто погиб в перестрелке при нападении на усадьбу бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, работал спасателем и был спортсменом. Также известно, что он имел судимость.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, убитый налетчик - 45-летний Марат Гарипов, который в свое время был судим за умышленное причинение тяжкого вреда (статья 111 УК РФ), а также работал спасателем. По словам собеседника, убитый, личность которого установили по отпечаткам пальцев, был одет в камуфляж, а его лицо закрывала маска с прорезью для глаз.

Марат Гарипов является начальником Беловской спасательной станции Агентства по защите населения и территории Кемеровской области. И, как сообщили в пресс-службе этой организации, Гарипов не вышел сегодня на работу и не отвечает на звонки.

Между тем начальник беловских спасателей известен и как победитель престижных соревнований по вольной борьбе. Так, например, в 2010 году он занял призовое место в своей возрастной и весовой категории на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов в Швейцарии.

Напомним, нападение на дом экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева было совершено накануне поздно вечером. Вышедший из дома с ружьем бывший градоначальник погиб. Рядом с его телом жена, услышавшая звуки выстрелов, обнаружила труп одного из налетчиков.

Расследование уголовного дела, которое возбуждено по пункту "ж" части второй статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц", продолжается. Следствие отрабатывает все возможные версии, среди которых и попытка совершения разбойного нападения.

Как сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, ведомство поставило ход расследования на контроль.