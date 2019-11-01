Новости

СМИ: 4 человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии 12:20
Санитарные врачи Москвы призвали не покупать незамерзайку на обочинах дорог 12:20
Собянин: Поликлиники будут строиться в полтора раза быстрее 12:16
МИД РФ: Заменить договор СНВ-3 до истечения срока не удастся 12:11
"Зенит" готов расстаться с Азмуном за 35 миллионов евро 12:11
Видео: начались съемки продолжения "Хэллоуина" 12:09
В Крыму открылся "Ноябрьфест" 12:08
В Адыгее при пожаре погиб маленький ребенок 12:06
Росгвардия отразила "атаку" у Крымского моста 12:05
Видео: водителя мгновенно наказали за проезд через двойную сплошную 12:00
Ковалев получит за бой почти в 12 раз меньше Альвареса 11:56
Вышел русский трейлер новой черной комедии Гая Ричи 11:43
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска 11:37
Группа My Chemical Romance объявила о воссоединении 11:35
В КБР задержан похититель 164 млн рублей, скрывавшийся в Турции 11:35
В Охе после информации о кулачных боях подростков усилили патрули 11:25
В Якутии оставили на свободе кассиршу банка, похитившую 15 млн рублей 11:17
Против вице-премьера Северной Осетии завели уголовное дело 11:14
Тоска по эчпочмаку: Клип живущего в США татарстанца взорвал Сеть 11:14
В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 2 млн жителей 11:12
Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам 11:00
В Чехове горит крупный склад с древесиной 10:56
В Магадане изобрели компас, выявляющий сейсмоопасные места 10:51
Стали известны действия воспитателей при нападении на детсад в НАО 10:48
"Почта России" повысит зарплату еще 91 тысяче сотрудников 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
01.11.2019 11:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Один из тех, кто погиб в перестрелке при нападении на усадьбу бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, работал спасателем и был спортсменом. Также известно, что он имел судимость.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, убитый налетчик - 45-летний Марат Гарипов, который в свое время был судим за умышленное причинение тяжкого вреда (статья 111 УК РФ), а также работал спасателем. По словам собеседника, убитый, личность которого установили по отпечаткам пальцев, был одет в камуфляж, а его лицо закрывала маска с прорезью для глаз.

Фото: Youtube.com
СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Марат Гарипов является начальником Беловской спасательной станции Агентства по защите населения и территории Кемеровской области. И, как сообщили в пресс-службе этой организации, Гарипов не вышел сегодня на работу и не отвечает на звонки.

Между тем начальник беловских спасателей известен и как победитель престижных соревнований по вольной борьбе. Так, например, в 2010 году он занял призовое место в своей возрастной и весовой категории на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов в Швейцарии.

Напомним, нападение на дом экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева было совершено накануне поздно вечером. Вышедший из дома с ружьем бывший градоначальник погиб. Рядом с его телом жена, услышавшая звуки выстрелов, обнаружила труп одного из налетчиков.

Расследование уголовного дела, которое возбуждено по пункту "ж" части второй статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц", продолжается. Следствие отрабатывает все возможные версии, среди которых и попытка совершения разбойного нападения.

Как сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, ведомство поставило ход расследования на контроль.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве подсчитали потери Украины от сокращения транзита российского газа
ЦБ отозвал лицензию у омского "Эксперт Банка"
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента
США ввели новые санкции в отношении Ирана
Небензя потребовал наказать виновных в избиении дипломата в Косово