В Омске начались Всероссийские соревнования по самбо на призы Пушницы

Участниками масштабного спортивного форума станут 250 сильнейших спортсменов из Омской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Томской, Иркутской, Амурской областей, Алтайского, Красноярского, Пермского, Хабаровского, Камчатского краев, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Республик Тыва, Хакасия, Бурятия.

В манеже омского спортивного комплекса "Красная Звезда" уже полным ходом идут соревнования в весовых категориях до 52, 62, 74, 90 килограммов (спортивное самбо), а также в категориях до 68, 82 килограммов (боевое самбо). В первый день турнира выступят 120 самбистов. Завтра, состязания продолжатся.

- Всего на турнире представлены 22 команды. В соревнованиях участвуют сильнейшие самбисты нашей страны. Высокие шансы на успех имеют мастера спорта международного класса Иван Никулин, Виталий Шульга (оба - Свердловская область), Дмитрий Минаков (Брянская область), - сообщили в департаменте по делам молодежи, физический культуры и спорта Омской мэрии.

XX Всероссийские соревнования по самбо на призы легендарного спортсмена, Почетного гражданина Омска и Омской областиАлександра Пушницы обещаю превратиться в большой спортивный праздник. Сегодня у Александра Михайловича личный юбилей - 70-летие.

Торжественное открытие турнира состоится сегодня в 17:00. Сразу после церемонии стартуют поединки за третье место и выход финал.

Первый соревновательный день завершится в 21:00 по омскому времени. Завтра, 2 ноября, также с 09:00 до 21:00, пройдут соревнования в весовых категориях до 57, 68, 82, 100 и свыше 100 килограммов (спортивное самбо) и в весовых категориях до 62, 74 килограммов (боевое самбо).

Справка



Александр Пушница родился в деревне Кореново Новосибирской области. После службы в армии переехал в Омск. Работал инспектором уголовного розыска. В 1971 году выполнил норматив мастера спорта СССР. В 1987 году окончил Омский государственный институт физической культуры. Он - трехкратный чемпион мира (1974, 1979, 1983), трехкратный победитель Кубков мира (1977, 1980, 1987), двукратный чемпион Европы (1976, 1984), девятикратный чемпион СССР (1974-1980, 1983, 1984), трехкратный чемпион Спартакиады народов СССР, семикратный чемпион РСФСР. В 1997 году в Париже стал чемпионом Европы среди ветеранов. На сегодняшний день является заместителем председателя Федерации самбо Омской области, руководит именным спортклубом. Ежегодный открытый Всероссийский турнир по самбо на призы Александра Пушницы проводится в Омске с 2000 года.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром администрации города Омска

