В Омске ученик "заминировал" школу перед каникулами

Омские полицейские за два часа установили личность анонима, сообщившего о бомбе в однлй из школ города.

В пятницу утром на электронную почту школы на улице Магистральной поступило анонимное электронное письмо. Автор сообщил о том, что здание заминировано. В учебном заведении началась срочная эвакуация, туда прибыли экстренные службы.

- В ходе предварительной проверки информация, содержащаяся в сообщении, не подтвердилась, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Установлено, что сообщение оставил ученик старших классов данной школы.

В настоящее время подросток вместе с родителями находится в отделе полиции.