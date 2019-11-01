Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург

"Для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург-Гамбург будет использоваться выделенная, то есть отдельная, полоса. Сейчас мы договариваемся о финансировании технико-экономического обоснования. С кем, пока не буду говорить. Когда обоснование будет сделано, можно будет назвать цифры, касающиеся рентабельности, общей стоимости. По нашим прикидкам, стоимость может быть около $30-40 млрд", - отметил Григорий Рапота.

Особенность этого проекта в том, что главным образом планируется привлекать внебюджетные средства. По словам госсекретаря, это должен быть проект на основе корпорации частных предпринимателей, которые будут привлекать деньги от финансовых институтов - фондов, вкладывать собственные деньги. В этом случае проект уж точно будет окупаем в течение определенного времени. Еще одна важная особенность проекта в том, что он предназначен и для перевозки грузов.

"Мы провели консультации в Российской Федерации и Беларуси с представителями государственной власти, от которых может зависеть принятие решений, с бизнес-сообществом в Германии и представителями Гамбурга. Поскольку предлагается проложить маршрут через Польшу, будем обязательно советоваться с польскими официальными лицами и бизнес-сообществом. Мы должны учесть интересы всех стран-участниц. Проект сейчас на стадии проработки идеи", - добавил Григорий Рапота.