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01.11.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийца спасавшего маму школьника из Северодвинска снова пойдет под суд

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Рецидивист, тяжело ранивший школьника в Северодвинске, снова предстанет перед Архангельским областным судом. Теперь он обвиняется в убийстве несовершеннолетнего и покушении на убийство его матери, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации
16-летнего подростка посмертно наградили медалью СКР "Доблесть и отвага"

Ранее обвиняемый уже был осужден к длительному сроку заключения за покушение на убийство двух человек. Тогда мальчик еще был жив, с помощью врачей он боролся с последствиями тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Но в декабре 2018 года подростка не стало, ему было всего 16 лет.

Судмедэкспертиза установила причинно-следственную связь между действиями преступника и смертью мальчика. Это послужило основанием для отмены приговора и предъявления нового обвинения по более тяжким статьям УК РФ.

Трагедия произошла в коммунальной квартире Северодвинска 1 мая 2017 года. Сосед, ранее судимый за убийство, набросился на мать подростка с ножом, а мальчик заступился за нее и спас родного человека ценой собственной жизни. Рассвирепевший преступник несколько раз ударил его тяжелой гантелью по голове. Его мать получила десятки ножевых ранений, но смогла выжить.

За героизм и выполнение общественного долга указом президента РФ школьник был посмертно награжден орденом Мужества. Кроме того, Следственный комитет РФ отметил подростка ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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