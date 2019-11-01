Убийца спасавшего маму школьника из Северодвинска снова пойдет под суд

Рецидивист, тяжело ранивший школьника в Северодвинске, снова предстанет перед Архангельским областным судом. Теперь он обвиняется в убийстве несовершеннолетнего и покушении на убийство его матери, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Ранее обвиняемый уже был осужден к длительному сроку заключения за покушение на убийство двух человек. Тогда мальчик еще был жив, с помощью врачей он боролся с последствиями тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Но в декабре 2018 года подростка не стало, ему было всего 16 лет.

Судмедэкспертиза установила причинно-следственную связь между действиями преступника и смертью мальчика. Это послужило основанием для отмены приговора и предъявления нового обвинения по более тяжким статьям УК РФ.

Трагедия произошла в коммунальной квартире Северодвинска 1 мая 2017 года. Сосед, ранее судимый за убийство, набросился на мать подростка с ножом, а мальчик заступился за нее и спас родного человека ценой собственной жизни. Рассвирепевший преступник несколько раз ударил его тяжелой гантелью по голове. Его мать получила десятки ножевых ранений, но смогла выжить.

За героизм и выполнение общественного долга указом президента РФ школьник был посмертно награжден орденом Мужества. Кроме того, Следственный комитет РФ отметил подростка ведомственной медалью "Доблесть и отвага".