В НАО отменили праздничные мероприятия из-за трагедии в детсаду

В Ненецком округе отменили все праздничные и развлекательные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, в связи с трагедией, которая произошла в детском саду "Сказка". Такое решение принял губернатор НАО Александр Цыбульский, сообщает администрация НАО.

- Мы не можем праздновать, когда в дом пришла беда. У меня было четкое ощущение, как будто это коснулось твоей семьи. Мы все друг друга знаем. Произошла вопиющая по жестокости, бессмысленности и последствиям трагедия, - отметил глава региона.

Александр Цыбульский попросил прощения у семьи погибшего мальчика за то, что не смогли уберечь ребенка. Он также гарантировал, что власти окажут его родным всю необходимую поддержку - финансовую и моральную.

Напомним, мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом, 31 октября во время тихого часа беспрепятственно проник в здание детсада и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику. Подозреваемый арестован. Правоохранители также задержали охранника, свободно пропустившего вооруженного преступника в здание.

