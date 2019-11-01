В Петербурге юные музыканты сыграют серию концертов

В Петербурге в ноябре и декабре пройдет цикл симфонических концертов "Молодые - молодым". Это специальный проект симфонического оркестра "Таврический" и художественного руководителя Михаила Голикова, поддерживающий талантливых детей и ориентированный на детей.

В рамках цикла симфонический оркестр будет исполнять музыку, связанную с детьми, и, наоборот, недетскую музыку на одной сцене с оркестром сыграют юные музыканты. Зрителей ждут четыре концерта, все они различны по смыслу, музыкальному наполнению и локациям, сообщает пресс-служба оркестра.

Так, 4 ноября в историческом парке "Россия - моя история" пройдет праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Зрители услышат торжественную увертюру Чайковского "1812", произведение "Ледовое побоище" из кантаты "Александр Невский" Прокофьева.

Также в программе "Тема нашествия" из знаменитой симфонии №7 Шостаковича. Она была написана в блокаду, в осажденном городе и получила название "Ленинградской".

12 ноября концерт под названием "День кино" состоится на базе открытой киностудии "ЛенДок". Здесь зрителей ждет музыка из российских и зарубежных мультфильмов в исполнении симфонического оркестра.

Третий концерт цикла получил название "День в школе", он пройдет в Средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Здесь программа рассчитана в первую очередь на победителей конкурса учеников детских музыкальных школ, тем не менее, прийти на вечер смогут все желающие. Концерт состоится 12 декабря.

Завершающий концерт цикла состоится 22 декабря в Суворовском музее. Зрители смогут услышать "Оду Суворову", написанную современным композитором Муратом Кабардоковым и мировые шедевры музыки барокко и романтизма для исполнения в камерном составе оркестра.